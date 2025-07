3 productes imprescindibles a qualsevol cuina en un lot estalvi espectacular a Bonpreu

per Xavi Martín

En els últims anys, la tendència de buscar eficiència en la cistella de la compra s'ha consolidat entre els consumidors catalans. La inflació, la recerca de qualitat i la comparació constant entre preus i formats han provocat que cada vegada més famílies prestin atenció als lots estalvi i les ofertes combinades. Lluny de ser una simple moda passatgera, aquest tipus de promocions ha transformat l'experiència de compra, fomentant una planificació més intel·ligent i permetent accedir a productes de qualitat a un cost raonable.

La importància dels lots en la cistella de la compra

Els supermercats, conscients d'aquest fenomen, han reforçat les seves estratègies entorn dels lots estalvi, sobretot en períodes d'inestabilitat econòmica o en dates prèvies a grans campanyes, com la tornada a la rutina després de les vacances. Aquests lots permeten no només optimitzar la despesa, sinó també omplir el rebost amb productes bàsics que mai no han de faltar en una cuina mediterrània.

Un exemple d'aquesta tendència el trobem en la darrera proposta de Bonpreu, que ha llançat un lot estalvi enfocat en tres productes imprescindibles i versàtils: patates per fregir, ous de categoria L i oli d'oliva verge extra. Aquesta combinació respon no només a criteris de preu, sinó a la recerca d'ingredients bàsics, saludables i de proximitat, que permetin elaborar una gran varietat de receptes amb un toc casolà.

| BonpreuEsclat

Què inclou el lot i per què resulta tan interessant?

El lot estalvi de Bonpreu està format per:

1 malla de patates per fregir BONPREU LA COLLITA (2 kg): Un dels productes més versàtils en qualsevol rebost. Les patates no només permeten preparar el clàssic acompanyament de fregides, sinó que també es poden utilitzar per a guisats, truites, cremes o amanides. L'origen i la qualitat de la patata de la Collita són un plus per a qui busca sabor i textura.

1 estoig de 6 ous classe L BONPREU: Els ous, a més de ser una font essencial de proteïna, ofereixen infinitat de possibilitats: des d'esmorzars complets fins a truites, rebosteria o plats principals. En aquest cas, l'elecció de la mida L garanteix una aportació extra en cada preparació.

1 ampolla de 2 litres d'oli d'oliva verge extra DOP TERRALL: L'oli d'oliva és, sens dubte, un dels pilars de la dieta mediterrània. Aquest lot inclou una ampolla de 2 litres amb denominació d'origen protegida (DOP), la qual cosa assegura qualitat, sabor i traçabilitat. Ideal tant per amanir en cru com per cuinar o fregir.

El preu conjunt d'aquests tres productes és un altre dels grans atractius: 17,95 € el lot, davant dels 25,14 € que costarien si s'adquirissin per separat. La promoció suposa un estalvi de més de 7 €, una diferència notable en el context actual de preus a l'alça.

Recepta suggerida: Truita de patates tradicional

Amb aquests ingredients a mà, resulta gairebé obligat esmentar la truita de patates, una de les receptes més populars i representatives de la cuina espanyola i catalana. Per preparar-la, n'hi ha prou amb tallar i fregir les patates en oli d'oliva verge extra, batre els ous i barrejar tots dos ingredients a la paella fins a obtenir el punt desitjat. El resultat és un plat nutritiu, senzill i econòmic, que es pot gaudir tant calent com fred.

| BonpreuEsclat

Valor afegit: proximitat, qualitat i sostenibilitat

Bonpreu aposta en aquest lot per productes de proximitat i per marques que garanteixen traçabilitat i estàndards de qualitat. La patata “La Collita” i l'oli DOP Terrall són clars exemples de la producció local i del compromís amb la sostenibilitat, cada vegada més valorats pels consumidors. A més, la comoditat d'adquirir tres bàsics en una sola compra, i amb un estalvi significatiu, reforça la fidelitat dels clients cap al supermercat.