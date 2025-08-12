Acaba de llegar a Mercadona y ya enamora: el producto que te deja el pelo radiante

Mercadona vuelve a captar la atención de sus clientes con una de sus últimas incorporaciones. En sus pasillos, los estantes de perfumería y cuidado personal están en constante renovación. Entre las novedades recientes, hay una que ha despertado especial interés por sus resultados visibles y rápidos.

Quienes siguen de cerca las propuestas de la cadena saben que cada lanzamiento puede convertirse en un éxito. La combinación de fórmulas innovadoras, precios accesibles y facilidad de uso suele ser la clave. Esta vez, la expectación ha crecido desde que el nuevo artículo llegó a las tiendas.

| Mercadona

Un tratamiento pensado para realzar la belleza natural

“¿Quieres recuperar el brillo natural de tus canas? ¿Notas reflejos amarillentos que las apagan?” Con estas preguntas, Mercadona presenta su nuevo Tratamiento Matizador Antiamarillos. El producto busca devolver la luminosidad y el tono blanco intenso a quienes desean lucir sus canas con orgullo.

El tratamiento neutraliza los reflejos amarillentos y potencia el blanco del cabello, logrando un acabado brillante y sofisticado. Su fórmula incorpora ácido hialurónico y tecnología anti-aging que actúan desde el interior de la fibra capilar. Así, hidrata, protege y prolonga la vitalidad del pelo.

| Mercadona

Contenido y modo de aplicación

El set incluye un champú violeta, ideal para intensificar el blanco de las canas, y un sérum anti-aging que aporta suavidad y brillo extra. Ambos productos trabajan en conjunto para mantener un resultado duradero.

Su uso es sencillo: se deja actuar entre 10 y 15 minutos, según el tono amarillento presente. El estuche incorpora un folleto con instrucciones detalladas para aplicarlo en casa. Con una frecuencia de uso cada 3-4 semanas, los resultados se mantienen visibles y consistentes.

| Mercadona, Montaje propio, Studio Light & Shade de Alamy

Por qué se produce el amarilleo en las canas

El cabello canoso pierde melanina y se vuelve más poroso, lo que lo hace más vulnerable a la oxidación. Esto facilita la aparición de tonos amarillentos que apagan su belleza natural.

La exposición al sol, el calor de planchas y secadores, el cloro de las piscinas o la contaminación aceleran este proceso. Con el Tratamiento Matizador Antiamarillos, estas causas se combaten, devolviendo el aspecto radiante al cabello.

Con su fórmula de acción rápida, resultados de larga duración y aun precio de 4,50 euros, este lanzamiento de Mercadona se perfila como uno de los más exitosos. Y un gran aliado para quienes desean mantener sus canas sanas, cuidadas y con un brillo impecable.