76 anys i fresc com una rosa: L'aliment que Karlos Arguiñano menja cada dia

En el món de l'alimentació, hi ha moltes creences populars que es repeteixen una vegada i una altra. Algunes, fins i tot sense base científica, es converteixen en "veritats" només perquè la majoria les creu. Tot i això, hi ha figures que trenquen aquests mites i demostren que alguns costums alimentaris no són perjudicials. Un exemple clar d'això és Karlos Arguiñano, que ha assegurat que un dels seus secrets per mantenir la seva vitalitat als 76 anys és menjar ous diàriament.

El cèlebre xef basc, que segueix actiu a la televisió i publica llibres de receptes, ha compartit aquest detall als seus programes. "No crec que no hi hagi un dia de la meva vida en què no hagi menjat ou", va declarar Arguiñano. Aquest aliment, que ha estat objecte de controvèrsia pel seu suposat impacte als nivells de colesterol, ha demostrat ser, segons el xef, una opció nutritiva i assequible. "Quina meravella d'aliment. El seu preu ha pujat, com tot a la vida, però l'ou de car no té res", va afirmar amb el seu humor característic.

Tot i els advertiments que durant anys assenyalaven el perill de consumir ous amb freqüència, Arguiñano ha defensat la seva postura. Per ell, incloure aquest aliment a la seva dieta ha estat part d'un estil de vida que l'ha mantingut actiu i saludable. I els resultats parlen per si mateixos: als 76 anys, el xef segueix al capdavant del seu programa diari a Antena 3, liderant l'audiència les hores prèvies al migdia. "Vaig començar a la televisió quan tenia 40 anys, i aquí segueixo, sense pensar en la jubilació", comenta amb orgull.

La cap

A més de la seva carrera a la televisió, Arguiñano es manté involucrat en múltiples projectes empresarials. És propietari del restaurant-hotel KA i de l'escola d'hostaleria Aiala, tots dos a Zarautz. També gestiona un celler, K5, situat a Aia. "No paro de treballar i és una cosa que gaudeixo cada dia", afirma. I és que, a més del seu amor per la cuina, Karlos compta amb el suport de la seva dona, Luisi Ameztoy, amb qui fa més de 50 anys que està casat. "Luisi és la capitana, la raó del meu èxit", ha esmentat alguna vegada, destacant el seu paper fonamental en la vida familiar i empresarial.

El xef i la seva família representen una nissaga de treball i esforç. Luisi, que des de jove va treballar repartint peix i en diverses feines a França, ha estat la base sobre la qual se sosté l'èxit d'Arguiñano. "Ella és la cap", ha dit Karlos més d'una vegada, deixant clar que la seva longevitat i energia també es deuen a l'entorn familiar sòlid que ha construït.