Al 50%: El producte de Lidl que necessiten tots els gats

Les ofertes setmanals de Lidl no deixen de sorprendre'ns. Cada setmana, la cadena alemanya llança descomptes irresistibles en productes útils, tant per a les persones com per a les mascotes. En aquesta ocasió, Lidl ha posat a disposició dels amants dels gats un rascador a meitat de preu, un article que combina diversió i comoditat per als felins. I és que les nostres mascotes no només necessiten afecte, sinó també els millors productes pel benestar.

Aquest rascador, ara disponible per tan sols 12,49 euros (davant el preu original de 24,99 euros), és ideal perquè els gats puguin enfilar-se, jugar i esmolar-se les ungles. Elaborat amb materials d'alta qualitat com a fusta contraxapada, sisal i polièster, promet ser resistent i durador, alhora que còmode per al descans dels gats. A més, inclou una cova encoixinada on els felins es poden amagar i dormir plàcidament, proporcionant un lloc de refugi i tranquil·litat.

El disseny del rascador està pensat per a gats petits i cadells de fins a un màxim de 6 kg, segons indica Lidl. Les seves mides són compactes, amb un diàmetre aproximat de 39 cm i una alçada de 60 cm, cosa que el converteix en un producte fàcil d'instal·lar a qualsevol espai de la llar. El pes de 4,4 kg assegura estabilitat perquè els gats puguin pujar sense problema.

| Lidl

Últims dies d'oferta

Aquest model també incorpora una pilota de pelfa perquè els gats puguin jugar durant hores. Els propietaris agrairan aquest detall que manté entretinguts els felins, evitant que esgarrinin mobles o altres superfícies de la llar. Aquest tipus de producte és fonamental per satisfer l'instint natural dels gats d'enfilar-se i esmolar-se les ungles, cosa que contribueix tant a la seva salut física com mental.

Un altre avantatge és la comoditat d'adquirir-lo en línia, amb l'opció de rebre'l a casa en un màxim de cinc dies laborables. Les ressenyes d'aquest rascador en confirmen la qualitat. Amb una puntuació de 4,7 sobre 5 estrelles, els clients destaquen la seva resistència i l'entusiasme dels gats en utilitzar-lo. Aquest tipus de producte és perfecte per als que volen garantir el benestar de les mascotes, combinant entreteniment i descans en un sol article.

En definitiva, Lidl ha tocat el clau amb aquest rascador per a gats, un producte imprescindible per a qualsevol llar amb felins. Amb el descompte del 50%, no hi ha excusa per no aconseguir-ho i oferir als nostres gats un espai on puguin jugar i relaxar-se. Això sí, l'oferta només tindrà vigència d'una setmana; després retornarà al preu habitual.