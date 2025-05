Dues marques catalanes d'oli d'oliva verge extra amb la segona unitat al 70%

per Xavi Martín

En el món del consum, les tendències en alimentació saludable i la recerca de productes de proximitat han guanyat una rellevància especial durant els darrers anys. L'augment generalitzat de preus a la cistella de la compra, juntament amb una major conscienciació per part del consumidor, han fet que les promocions i ofertes als supermercats adquireixin un paper protagonista a l'hora de decidir on i quan omplir el rebost.

I en aquest context, l'oli d'oliva verge extra —autèntic referent de la dieta mediterrània i producte essencial a les cuines catalanes— s'ha convertit en un dels articles més cobejats, tant pel seu valor nutricional com per l'augment constant del seu preu.

La cultura de l'oli a Catalunya té arrels profundes. La varietat arbequina, originària de la comarca de les Garrigues i símbol de qualitat i sabor suau, és una de les més apreciades als prestatges dels supermercats. No és casualitat que, quan apareix una promoció significativa en aquest tipus de productes, capti l'atenció dels consumidors més exigents i de qui volen cuidar tant la butxaca com la salut.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Ofertes irresistibles en olis de proximitat

Durant aquesta setmana i només fins al proper 9 de juny, els lineals dels principals supermercats catalans incorporen una de les ofertes més cridaneres en olis d'oliva verge extra d'origen local: la segona unitat amb un 70 % de descompte en dues marques emblemàtiques de la regió, Germanor i Terrall. Aquesta promoció suposa una oportunitat immillorable per proveir-se d'un dels ingredients més utilitzats i apreciats a la gastronomia mediterrània.

La proposta inclou l'oli arbequina verge extra Germanor, en format de 750 ml, a un preu habitual de 9,90 euros la primera unitat. Tanmateix, si s'adquireix una segona ampolla, el seu preu es redueix fins als 3,00 euros, cosa que situa el cost mitjà de cada unitat en 6,49 euros en comprar-ne dues.

D'altra banda, l'oli arbequina Terrall, amb denominació d'origen protegida les Garrigues i en ampolla d'1 litre, presenta una oferta similar: la primera unitat costa 10,75 euros, mentre que la segona baixa a només 3,23 euros. En total, això deixa el preu mitjà per litre en 6,99 euros, una xifra especialment competitiva en l'actual context de mercat.

La qualitat i el valor de l'arbequina catalana

Més enllà de la promoció, és important destacar el valor diferencial d'aquests olis. Tant Germanor com Terrall són exemples del compromís dels productors catalans amb la qualitat i la tradició. L'oli arbequí es caracteritza pel seu sabor suau i equilibrat, amb un punt d'afruitat que el converteix en l'acompanyant ideal per a amanides fresques, pa amb tomàquet, peixos a la planxa i un sens fi de receptes tradicionals.

| BonpreuEsclat

La denominació d'origen protegida les Garrigues garanteix a més un mètode de producció respectuós, un control de qualitat rigorós i un origen 100 % local. Aquests factors no només justifiquen el preu, sinó que també aporten valor afegit a l'experiència de compra, responent a una demanda creixent de productes sostenibles i de proximitat.

Com aprofitar l'oferta i quines receptes preparar

La promoció estarà vigent fins al 9 de juny, una data límit que convida a planificar la compra per no quedar-se sense estoc. Aquest tipus d'ofertes sol tenir una gran acollida i, en alguns casos, les unitats disponibles s'esgoten abans d'hora. Per això, es recomana acudir amb antelació i consultar a l'establiment la disponibilitat concreta de cada referència.

Per a qui busqui idees sobre com incorporar aquests olis de qualitat als seus menús, la cuina catalana ofereix múltiples possibilitats.

Un exemple senzill i deliciós és la preparació d'una escalivada: verdures rostides (albergínia, pebrot vermell i ceba) amanides generosament amb oli arbequí. També destaquen les torrades de pa de pagès amb tomàquet i oli d'oliva, un berenar tradicional que guanya en sabor amb productes de proximitat.