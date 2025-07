Clatellot de Pablo Urdangarin a les seves cosines Borbón

Aquest estiu està marcat per una decisió curiosa dins l'entorn de la Corona: Pablo Urdangarin ha decidit mantenir-se al marge de les tradicionals trobades al palau de Marivent. Lluny d'un enfrontament, la seva elecció respon aparentment al seu desig de preservar la serenor i evitar qualsevol comparació amb les seves cosines, la princesa Leonor i la infanta Sofia, així com amb els seus oncles, els reis Felipe i Letizia.

Què està passant?, una absència molt meditada

Pablo no serà a Mallorca si coincideixen les filles dels reis, però sí que manté el seu vincle amb la seva àvia, la reina Sofia, i amb la seva mare, la infanta Cristina. Així ho assenyalen fonts de la família, que destaquen que no es tracta d'un distanciament, sinó d'una postura meditada i allunyada del soroll mediàtic. Es busca tranquil·litat en un estiu que sol estar marcat per sopars i actes a Marivent

El jove, envoltat d'una actitud discreta i respectuosa, ha optat per mantenir-se a la costa bascofrancesa, com ha estat habitual en altres estius passats. Allà ha trobat espai per gaudir amb la seva mare i germans, lluny del focus que sol centrar-se en les trobades oficials de la família reial.

Declaracions de l'entorn reial

De l'entorn proper de Pablo, ningú interpreta la seva absència com un gest hostil. Més aviat, al contrari: destaquen la seva coherència amb un estil de vida sobri, centrat en l'esport i els seus estudis, alhora que allunyat de protagonismes innecessaris.

Un periodista especialitzat en la família reial ha recordat que Pablo sempre ha actuat amb “discreció, serietat i convençut de viure la seva passió per l'handbol”, i que el seu pla actual reforça aquesta imatge.

A les xarxes socials s'ha comentat de manera discreta la seva decisió de no coincidir a Marivent. Sense declaracions explosives, més aviat missatges que subratllen la seva aposta per la calma familiar

Trajectòria pública de Pablo: entre l'esport i el perfil baix

Amb només 24 anys, Pablo ha preferit una vida lluny dels focus. Des de la seva etapa a Alemanya fins a la seva incorporació a l'handbol del Barça i la seva vida a Barcelona, on estudia i conviu a La Masia, el seu perfil continua sent el d'un “jove normal”, centrat en la seva carrera esportiva i els seus estudis universitaris.

Tot i que destaca a TikTok, amb vídeos que superen les 100.000 visualitzacions, no busca notorietat. Practica un equilibri entre la seva passió per l'esport, els seus estudis i una vida personal allunyada de les rivalitats institucionals.

Relacions complicades amb oncles i cosines

Les relacions a la família Urdangarin-Borbón no són estrictament lineals. Després de la separació dels seus pares, Pablo ha reforçat llaços amb la seva mare i la reina emèrita, amb qui passa estius discrets. I fins i tot va gestionar amb maduresa les situacions mediàtiques vinculades als processos judicials del seu pare

La Casa Reial, per la seva banda, actua amb prudència. No s'ha emès cap comunicat oficial ni hi ha hagut cap gest públic d'incomoditat. Tot apunta, més aviat, a un silenci calculat i respectuós per ambdues parts