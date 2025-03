Xavier Sala-i-Martin enfonsa Pérez de Rozas per les seves crítiques a Szczesny

El debat sobre qui ha d'ocupar la porteria del FC Barcelona va acabar després del partit del Barça a Benfica. Si és que no havia acabat abans. Szczesny va fer un partit de matrícula d'honor. Va intervenir en sis o set ocasions en un encontre en què l'equip jugava amb un home menys després de l'expulsió de Pau Cubarsí al minut 20.

La vermella directa al jove de Bescanó (Gironès) va fer aparèixer antics fantasmes. Tothom va pensar en la vermella de Ronald Araujo davant el PSG que va canviar el partit, l'eliminatòria i la temporada. No obstant això, el Barça es va mantenir ferm i no només va aconseguir mantenir la porteria a zero, sinó que va guanyar per la mínima i encarar l'eliminatòria amb una important victòria.

| F.C. Barcelona, Africa Images

Avui ja no hi ha dubte que Szczesny ha d'ocupar la porteria blaugrana. Iñaki Peña és un bon porter, però el polonès és millor. L'alacantí ha encaixat de manera professional la decisió de l'entrenador i es mereix el millor. Té contracte fins al 2026 i el més probable és que a final de temporada abandoni el club a la recerca de minuts. Ha de fer-ho i el Barça ha de facilitar la seva sortida.

El partidàs de Szczesny tapa boques

A l'octubre, quan Hansi Flick confiava en Iñaki Peña i el porter polonès seia a la banqueta, diversos periodistes coneguts per intoxicar en l'entorn culer, van criticar la decisió del club de fitxar Tec. Emilio Pérez de Rosas, en un article publicat a El Periódico, criticava la junta directiva del FC Barcelona i assegurava que el fitxatge de l'ex de la Juventus de Torí era improvisació. Que el club no tenia rumb i insinuava que era una decisió equivocada.

El zasca ha arribat de l'economista Xavier Sala-i-Martin. L'economista és un fidel seguidor del FC Barcelona i amic personal de Joan Laporta. Ha compartit la captura de la notícia i ha estat breu, però clar: nyam, nyam. L'anti Barça s'ha menjat les seves paraules amb patates.

| F.C. Barcelona, Canva, XCatalunya

Wojciech Tomasz Szczęsny, un porter veterà però en plena forma

Wojciech Szczęsny és un porter polonès nascut el 18 d'abril de 1990 a Varsòvia. Prové d'una família amb tradició en la porteria; el seu pare, Maciej Szczęsny, va ser porter d'equipos polonesos amb renom com el Legia de Varsòvia i el Wisła Cracòvia, i el seu germà, Jan, també ha jugat en aquesta posició. ​

Abans de dedicar-se al futbol, Wojciech va practicar balls de saló i llançament de javelina. Als 16 anys, es va unir a l'acadèmia juvenil de l'Arsenal FC a Anglaterra, marcant l'inici de la seva carrera professional. ​

Trajectòria Esportiva

Arsenal FC (2006-2015): Després de la seva formació en les categories inferiors, Szczęsny va debutar amb el primer equip el 2009. Durant la seva etapa al club londinenc, va guanyar dues FA Cups (2013-14 i 2014-15) i una Community Shield (2014). ​

AS Roma (2015-2017): Va ser cedit al club italià, on es va consolidar com a titular indiscutible, disputant 72 partits en dues temporades. ​

Juventus FC (2017-2024): Va fitxar per la Juventus, on va romandre set temporades, participant en 252 encontres. Amb l'equip torinès, va conquerir tres títols de la Serie A, tres Copes Itàlia i dues Supercopes d'Itàlia. ​

FC Barcelona (2024-2025): Després d'anunciar la seva retirada a l'agost de 2024, Szczęsny va tornar al futbol professional a l'octubre del mateix any, unint-se al FC Barcelona per suplir la baixa per lesió de Marc-André ter Stegen. El seu contracte es va estendre fins al 30 de juny de 2025. ​

Selecció Nacional: Szczęsny ha estat un pilar en la selecció de Polònia, acumulant 84 partits internacionals. Ha participat en dues Copes del Món (2018 i 2022) i quatre Eurocopes (2012, 2016, 2020 i 2024). ​

Vida Personal

En l'àmbit personal, Szczęsny està casat amb la cantant polonesa Marina Łuczenko, amb qui té un fill. És conegut pel seu interès en la meditació, pràctica que utilitza per millorar la seva concentració i rendiment al camp.