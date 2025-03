Gir de 180 graus amb Neymar i el Barça després de les paraules de Deco

El FC Barcelona segueix en la recerca de reforços per a la pròxima temporada, i el nom de Neymar ha estat vinculat en diverses ocasions amb un possible retorn al club. No obstant això, les recents declaracions de Deco han canviat el panorama per complet, deixant entreveure que el retorn de l'astre brasiler no està en els plans immediats del club blaugrana.

Als seus 33 anys, Neymar està brillant amb el Santos en el seu retorn al Brasil. En només set partits, ha aconseguit marcar tres gols, un d'ells de manera espectacular des del córner, i ha repartit tres assistències. La seva influència en l'equip és innegable, i ha demostrat que continua sent un jugador diferencial quan les lesions el respecten. Aquesta ratxa ha reavivat els rumors sobre un possible retorn a Europa, amb el Barça com un dels destins esmentats.

| FCB

Deco descarta el seu retorn: "Aquest no és el moment per pensar en Neymar"

El director esportiu del FC Barcelona ha estat clar en les seves recents declaracions. "Neymar va ser un fenomen que va passar per aquí. Va fer el que va fer. Va guanyar el que va guanyar. De vegades aquestes històries no es repeteixen", va afirmar Deco, en una postura que sembla tancar la porta a un retorn immediat del brasiler. Tot i reconèixer el seu talent, va deixar clar que el projecte del Barça s'ha de construir amb "equilibri i cap".

Aquestes paraules contrasten amb les afirmacions d'André Cury, exagent del futbolista, qui va assegurar que Neymar "estaria encantat de tornar al Barcelona" i que "mai hauria d'haver sortit". No obstant això, el club sembla tenir altres plans per reforçar la plantilla en la pròxima finestra de fitxatges.

| FCB

El Barça necessita un extrem esquerre: Neymar, descartat

Un dels grans desafiaments del Barcelona en el mercat d'estiu serà reforçar la posició d'extrem esquerre. Actualment, l'equip compta amb Raphinha, però a Hansi Flick li agradaria comptar amb alternatives en aquesta parcel·la. Tot i la necessitat en aquesta demarcació, el club ha decidit no considerar Neymar com una opció viable, prioritzant jugadors més joves i amb menor històric de lesions.

Amb la negativa de Deco, el Barcelona se centrarà en altres noms per reforçar el seu atac, deixant a Neymar amb la incertesa sobre el seu futur. Si bé el seu rendiment en el Santos està sent destacat, el seu retorn a l'elit europea podria no passar pel Camp Nou.

Encara que Deco ha descartat l'opció a curt termini, en el futbol tot pot canviar ràpidament. Si Neymar manté el seu nivell i el Barcelona no troba un reforç ideal per a la banda esquerra, la possibilitat d'un retorn podria reobrir-se. Per ara, no obstant això, l'opció sembla llunyana, i el brasiler haurà de continuar demostrant en el Santos que encara té el nivell per competir en l'elit europea.