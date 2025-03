'Com si fos ahir' del 7 de març: El Joel en xoc després de rebre una carta

per Xavi Martín

El capítol de 'Com si fos ahir' d’aquest 7 de març arriba carregat de girs inesperats i emocions a flor de pell. En aquest episodi, el Joel viu un moment crític quan una misteriosa dona l’intercepta a la sortida de l'escola per entregar-li una carta.

El contingut d'aquest escrit sacseja profundament el noi, deixant-lo molt trasbalsat i amb un gran sentiment d’infelicitat. Aquesta situació podria marcar un abans i un després en la vida del Joel, especialment després de la seva recent implicació en negocis tèrbols – sense que el propi Joel jo sàpiga - amb el Ferni. A l'avançament ofert per TV3 no hem vist què diu el missatge exactament però no anticipa res bo.

De qui serà? Alguna jugada bruta del seu pare des de la presó? El Jess que sap que el Joel ara treballa amb el Ferni? Hi ha diverses opcions possibles i cap d'elles és bona. Per altra banda, també veurem que la Isabel demana - sense èxit - feina a la Cristina.

La Gina s'assessora

Mentrestant, la Gina (Meritxell Huertas) decideix confiar en la Marta per explicar-li tota la situació complicada que està vivint amb l'Àlvar. Aquest afer comença a agafar una dimensió més interessant quan el Salva adverteix la Gina que és molt improbable que aconsegueixin detenir l'Àlvar. Davant aquesta incertesa, la Marta comença a investigar per les xarxes socials amb la intenció de trobar informació que pugui ser d’utilitat, iniciant una cerca que podria revelar detalls encara més sorprenents sobre l'Àlvar.

Exigència de la Cati al Salvatore

En paral·lel, la situació sentimental entre la Cati (Olalla Moreno) i el Salvatore experimenta un nou gir quan la Cati li demana formalitzar definitivament el divorci.

El Salvatore, conscient que és un moment decisiu per a tots dos, accedeix a fer-ho, però la seva determinació es veu alterada sobtadament per l'aparició inesperada de la Rosa. Aquesta arriba amb notícies impactants: ha decidit deixar en Fabio i vol tornar amb el Salvatore, complicant així enormement les coses.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 7 de març de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Com és habitual, l’emissió serà després del ‘Cuines’ on aprendrem a cuinar crepes de carn d’olla i trufes amb crema de whisky. El capítol durarà quaranta minuts i es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.