Xavi Valls de baixa: El seu substitut a TV3, un gran esportista

Quan es va anunciar que Xavi Valls, rostre emblemàtic dels esports a TV3, deixava temporalment el seu lloc al capdavant d'Onze, molts espectadors es van sorprendre. Durant més de tres dècades, Valls s'havia guanyat l'afecte del públic amb el seu estil directe, honest i emocional. Aquest parèntesi arriba en un moment en què la seva veu informativa era més present que mai en debats sobre el Barça, la selecció i els temes esportius més candents

Segons fonts properes a la cadena, aquesta baixa respon a raons personals. Amb 63 anys i un fill de 30, Valls hauria decidit fer una pausa per prioritzar el seu benestar després d'anys a un ritme televisiu exigent. També s'apunta que vol dedicar més temps al seu fill i gaudir de noves experiències, però sense desvincular-se completament de la televisió.

Qui entra al seu lloc? L'escollit és un vell conegut

TV3 ha confiat en Marc Cornet, un gran apassionat de l'esport. Corre maratons i és ciclista amateur. Té 47 anys i és de Manresa. Abans de TV3 va treballar a la televisió pública de les Illes Balears, IB3, on es va convertir en un dels rostres més populars. També ha col·laborat amb Diari de Mallorca.

| TV3

Trajectòria de Xavi Valls: passió i compromís més enllà del futbol

Valls no és només una cara, sinó una veu compromesa. Va començar als 90 presentant programes esportius a TV3 i més endavant es va consolidar amb Onze, on refrescava els continguts amb anàlisis i debats informals. A més, ha participat en causes personals com campanyes solidàries (per exemple, per a l'esclerosi múltiple), en què combinava la seva visibilitat mediàtica amb valors humanitaris

A les xarxes, no tenia pèls a la llengua. Fa poc, es va desmarcar del tradicional fervor per "La Roja", declarant que "la Roja me la porta fluixa", una frase que va generar molt debat a les xarxes socials

Reaccions a les xarxes i futur de Xavi Valls

Des de les xarxes, la seva baixa ha generat una onada de suport. Usuaris destaquen la seva proximitat i professionalitat; troben a faltar aquesta barreja d'espontaneïtat i coneixement que aportava el periodista. El seu substitut també ha rebut elogis i els espectadors consideren que estarà a l'alçada

| TV3

Després d'anys vinculats a la premsa esportiva, el seu descans podria suposar una nova direcció. Les preguntes de l'audiència són clares. Potser projectes fora del directe? Ja s'especula amb col·laboracions puntuals o una temporada de reportatges especials. També podria dedicar més temps a l'activisme o als seus projectes fora del focus televisiu

L'únic cert és que el seu nom segueix present: un presentador de la seva talla no desapareix fàcilment dels titulars ni dels cors. Mentrestant, la pregunta que ens hem de fer és: tornarà amb més força? I si ho fa… Amb un nou format?