Xavi Coral, Espartac Peran i altres cares conegudes: 15 anys, un retrobament

La localitat de Ciutadella, a Menorca, va tornar a esdevenir testimoni d'una emotiva tradició que reneix cada estiu. Quan semblava que ja s'havien compartit totes les anècdotes possibles, Xavi Coral va sorprendre els seus seguidors amb una instantània carregada d'emocions. “Fa 15 anys que fem un sopar magnífic. Aniversari feliç”, va escriure des del seu compte el passat 5 de juny.

Un llaç forjat a la televisió catalana

No es tracta d'una amistat qualsevol. Coral i Espartac Peran van compartir la seva etapa daurada al capdavant del magazín de tarda Divendres a TV3, que es va estrenar el 2009 i va romandre en antena fins al 2017. Aquells anys van ser el caldo de cultiu perfecte per consolidar llaços professionals i personals. Peran, natural de Mataró, i Coral, de Terrassa, van formar un tàndem molt estimat per l'audiència, fins a protagonitzar juntes les campanades de Cap d'Any i la tradicional Marató de TV3.

Aquesta complicitat es va traslladar fora dels platós, convertint el Cafè Balear de Ciutadella en el seu refugi d'estiu. Un lloc on, entre rialles, confidències i retrobaments, es recupera l'esperit de diversió i proximitat que caracteritzava Divendres, ara fora del focus mediàtic.

| Instagram, @xavicoral

El retrobament

Aquest retrobament no va ser només cosa de Coral i Peran. A la foto publicada a Instagram hi van aparèixer també Pere Mas, Tian Riba, Xavi Cassadó i el guionista Gerard Giménez. Tots ells són professionals que han acompanyat els presentadors en diversos projectes durant més d'una dècada.

Les imatges parlen per si mateixes. Un grup d'amics immersos en la serenor de l'estiu menorquí, vestits amb bermudes i camises lleugeres, mentre fan la sobretaula. Xavi Coral va reflexionar amb emoció que “ni ell ni alguns dels seus amics íntims es perden una cita que es manté viva”. Un gest senzill, però que simbolitza el poder de la fidelitat amistosa.

Publicacions a xarxes

Tot i que es tracta d'una trobada íntima, la publicació a Instagram de Coral va superar ràpidament els 14.000 seguidors. Va generar comentaris plens de tendresa i admiració per aquest vincle mantingut durant 15 anys. Al perfil de Peran tampoc hi van faltar publicacions suggerents. La confirmació tàcita d'un vincle indestructible, basat en més d'una dècada de feina conjunta.

| Instagram, @xavicoral

No hi ha declaracions formals de TV3 al respecte, però la premsa del cor recull aquestes imatges com a exemple que l'amistat perdura més enllà de les càmeres. La proximitat mostrada per aquest grup, en un lloc habitual per a ells des de fa temps, afegeix credibilitat: no hi ha escenografia televisiva, sinó complicitat espontània.

210 municipis i una història

Menorca i el Cafè Balear no són només un escenari de vacances. Són el llenç on un equip televisiu enamorat del seu ofici i de les seves històries personals ha trobat la fórmula per no perdre el contacte. Durant els vuit anys en antena de Divendres van visitar uns 210 municipis i van compartir milers d'històries. Ara, aquests llaços es mantenen lluny del micròfon, reflectint el millor de la seva essència professional i emocional.

La publicació d'aquest retrobament arriba just quan TV3 ha tancat la seva temporada d'estiu. És moment de valorar que, encara que la tele pari, els sentiments, els costums i els bons amics romanen. I el seu homenatge als quinze anys resulta commovedor i genuí.