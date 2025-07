Ni Xavi Coral ni Cristina Riba: Els noms per substituir Toni Cruanyes a TV3

Una imatge inèdita en més de quatre dècades d'història. Aquest 25 de juliol de 2025 marca un abans i un després a TV3. Toni Cruanyes va tancar amb professionalitat el seu últim divendres al capdavant del Telenotícies Vespre. Durant l'estiu, la cadena estrenarà una guàrdia diferent: ell presentarà de dilluns a dijous i els divendres, joves promeses assumiran la tasca.

El canvi no és menor: suposa una reorganització interna del seu equip d'informatius, d'acord amb els nous TN que arrencaran després de l'estiu.

Toni Cruanyes se'n va de vacances

Toni Cruanyes ja gaudeix de les seves vacances, i el seu últim divendres com a presentador va ser històric. En tornar del descans d'estiu, es farà oficial la seva retirada d'aquell dia. La direcció de TV3 ha decidit que, amb l'arribada dels nous telenotícies, només condueixi de dilluns a dijous. Els divendres podran gaudir-lo a la pantalla Raquel Sans, acompanyada d'un presentador jove del bloc esportiu.

| TV3, XCatalunya

No és una aposta nova

És una aposta forta. Raquel Sans no és una cara nova. Portar endavant un TN per a ella és com “fer un ou ferrat”, donat el seu bagatge com a editora, presentadora i figura habitual de TV3 des de fa anys. El nom sorpresa és Pere Bosch, rostre conegut d'Esports que ara debuta a l'informatiu principal del vespre. Tots dos ocuparan, per primera vegada junts, un paper central a la joia mediàtica de la cadena catalana.

Núria Solé començarà el dilluns 28 de juliol com a substituta habitual. Però no estarà sola. No cobrirà tot el mes. A l'agost es rotarà entre ella, Raquel Sans i Pere Bosch, en funció del calendari de vacances i de producció. El substitut oficial fins ara, Carles Costa, continua absent per motius de salut, i TV3 ja ha confirmat que no formarà part del nou equip de presentadors.

Tocava una renovació

La decisió s'emmarca en una política de renovació generacional, mentre es manté la veterana presència de Cruanyes com a referent de l'informatiu entre setmana. Es busca compatibilitzar experiència i frescor, i alhora alleujar la càrrega del cap de setmana al presentador principal.

| @toni_cruanyes

Raquel Sans s'ha forjat una carrera sòlida. No ha mostrat vertigen davant els reptes, donada la seva llarga trajectòria dins de TV3. Pere Bosch, per la seva banda, fa el salt a l'informatiu principal després d'anys vinculat al bloc d'esports. Després de perdre drets esportius, la cadena va acceptar canviar de rol i presentar espais com Els matins o TN Comarques. Ara protagonitza l'ascens més inesperat. El seu debut com a presentador del TN Vespre.

Núria Solé té experiència a TN Comarques i Els matins. Torna després d'haver afrontat una baixa per depressió. La seva recuperació va ser ben documentada i Anna Garnatxe i Pere Bosch la van substituir en la seva absència. Ara, amb la rotació, ocupa el rol estival parcial.

Estratègia de TV3

Aquest moviment respon a una estratègia clara: refrescar la plantilla de l'informatiu emblemàtic, mantenint un equilibri entre presència veterana i rejoveniment de cares. Toni Cruanyes manté el seu pes als dies laborables i delega els divendres a figures amb potencial, mentre TV3 prepara un nou format informatiu amb l'arribada.

| @toni_cruanyes

El que és clar és que Cruanyes seguirà com a protagonista de dilluns a dijous. Els divendres d'agost seran presentats per Raquel Sans i Pere Bosch. Núria Solé cobrirà part de l'estiu, i Carles Costa continua fora de l'equip per motius de salut. La rotació reflecteix una aposta per mantenir qualitat amb un aire renovat.