Ni Xavi Coral ni Cristina Riba: Los nombres para sustituir a Toni Cruanyes en TV3

Una imagen inédita en más de cuatro décadas de historia. Este 25 de julio de 2025 marca un antes y un después en TV3. Toni Cruanyes cerró con profesionalidad su último viernes al frente del Telenotícies Vespre. Durante el verano, la cadena estrenará una guardia diferente: él presentará de lunes a jueves y los viernes, jóvenes promesas asumirán la tarea.

El cambio no es menor: supone una reorganización interna de su equipo de informativos, acorde con los nuevos TN que arrancarán tras el verano.

Toni Cruanyes se va de vacaciones

Toni Cruanyes disfruta ya de sus vacaciones, y su último viernes como presentador fue histórico. Al volver del descanso veraniego, se hará oficial su retirada de ese día. La dirección de TV3 ha decidido que, con la llegada de los nuevos telenoticias, solo conduzca de lunes a jueves. Los viernes podrán disfrutarlo en pantalla Raquel Sans, acompañada de un presentador joven del bloque deportivo.

| TV3, XCatalunya

No es una apuesta nueva

Es una apuesta fuerte. Raquel Sans no es una cara nueva. Llevar adelante un TN para ella es como “cocinar un huevo frito”, dado su bagaje como editora, presentadora y figura habitual de TV3 desde hace años. El nombre sorpresa es Pere Bosch, rostro conocido de Deportes que ahora debuta en el principal informativo vespertino. Ambos ocuparán, por primera vez juntos, un papel central en la joya mediática de la cadena catalana.

Núria Solé empezará el lunes 28 de julio como sustituta habitual. Pero no estará sola. No cubrirá todo el mes. En agosto se rotará entre ella, Raquel Sans y Pere Bosch, en función del calendario vacacional y de producción. El sustituto oficial hasta ahora, Carles Costa, sigue ausente por motivos de salud, y TV3 ya confirmó que no formará parte del nuevo equipo de presentadores.

Tocaba una renovación

La decisión se enmarca en una política de renovación generacional, mientras se mantiene la veterana presencia de Cruanyes como ancla del informativo entre semana. Se busca compatibilizar experiencia y frescura, y al mismo tiempo aliviar la carga del fin de semana al presentador principal.

| @toni_cruanyes

Raquel Sans se ha forjado una carrera sólida. No ha mostrado vértigo ante los retos, dada su larga trayectoria dentro de TV3. Pere Bosch, por su parte, da su salto al informativo principal tras años vinculado al bloque de deportes. Tras perder derechos deportivos, la cadena aceptó cambiar de rol y presentar espacios como Els matins o TN Comarques. Ahora protagoniza el ascenso más inesperado. Su debut como presentador del TN Vespre.

Núria Solé tiene experiencia en TN Comarques y Els Matins. Regresa tras haber afrontado una baja por depresión. Su recuperación fue bien documentada y Anna Garnatxe y Pere Bosch la sustituyeron en su ausencia. Ahora, con la rotación, ocupa el rol estival parcial.

Estrategia de TV3

Este movimiento responde a una estrategia clara: refrescar la plantilla del informativo emblemático, manteniendo un equilibrio entre presencia veterana y rejuvenecimiento de rostros. Toni Cruanyes mantiene su peso en los días laborables y delega los viernes a figuras con potencial, mientras TV3 prepara un nuevo formato informativo con la llegada.

| @toni_cruanyes

Lo que está claro es que Cruanyes seguirá como protagonista de lunes a jueves. Los viernes de agosto serán presentados por Raquel Sans y Pere Bosch. Núria Solé cubrirá parte del verano, y Carles Costa sigue fuera del equipo por motivos de salud. La rotación refleja una apuesta por mantener calidad con un aire renovado.