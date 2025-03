Les xarxes carreguen contra Xavier Grasset: Espanyolitzant TV3

TV3 va néixer als anys vuitanta amb diversos propòsits. Informar i entretenir els ciutadans de Catalunya i fer-ho en la seva llengua, en català. Els valors fundacionals eren molt clars. Igual que l'escola, que tenia el sistema d'immersió lingüística, el 100% de continguts en català de la Televisió de Catalunya havia de servir com a eina de cohesió social i d'aprenentatge per a aquells forasters que arribaven al nostre país.

Aquest sistema s'ha complert durant molts anys, però a poc a poc ha anat desapareixent. Entrevistes en castellà, intervencions dels entrevistats en castellà. Productes que no són propis i que són comprats a productores estrangeres... A poc a poc els valors fundacionals ja no existeixen i TV3 s'ha convertit en una televisió autonòmica més.

| TV3, ACN, XCatalunya

Estem acostumats cada nit de dissabte escoltar Ricard Ustrell fer entrevistes en castellà als seus entrevistats. No utilitza un sistema de traducció simultània. Tampoc decideix augmentar els entrevistats que tenen el català com a llengua pròpia. L'últim exemple, un de molts, va ser el de l'assessor polític, Santiago Martínez-Vares.

Ricard Ustrell ja està acostumat a rebre crítiques, però no el seu company Xavier Grasset. El presentador de 'La Selva' ha rebut el rebuig del públic per no complir tampoc amb els valors fundacionals de TV3.

Primer va ser una metgessa de l'Hospital Vall d'Hebron. Després una persona que explicava com fer una truita de patates. L'usuari es queixa i diu que pot entendre (o no) l'argumentari sobre les persones científiques (que aporten informació, etc.), però és inadmissible que s'hagi de recórrer a persones que parlen castellà per explicar com es fa una truita. Com si no hi hagués gent que parla la nostra llengua, que sap fer-la.

| TV3, XCatalunya

Xavier Grasset, presentador de La Selva

Va iniciar la seva carrera a TV3 a mitjans dels anys vuitanta i ha estat relacionat principalment amb programes de tall informatiu, de debat i d'actualitat. Entre els seus treballs més reconeguts a TV3 i al canal 3/24 es troba “Més 324”, un espai diari d'anàlisi, entrevistes i debat sobre actualitat política i social. Anteriorment, ha participat en diferents formats de televisió i ràdio, generalment vinculats a programes d'entrevistes i reportatges polítics, però també en programes relacionats amb l'humor, especialment, vinculats a El Terrat.