Laura Rosel diu el que molts pensen sobre les consignes de Carnaval a l'escola

Estem en Carnaval, una de les festes tradicionals de l'any. Molta gent surt als carrers disfressada i s'uneix amb grups en carrosses que han estat perfectament decorades per a l'ocasió durant mesos. També hi ha els que segueixen la festa des de fora, com una setmana més de l'any. Són aquests els que veuen amb resignació les consignes que s'envien des de les escoles i que les famílies han de complir al peu de la lletra.

En alguns llocs on aquesta festa està més arrelada, fins i tot hi ha dies festius a la feina i a les escoles. Els dies més habituals són el divendres 28 de febrer i el dilluns 3 de març. Un dels dos. O ambdós. La setmana passada, els pares i mares han rebut unes instruccions que havien de complir aquesta setmana: anar vestit amb pijama, amb la cara pintada, amb cues al cap... I si un nen o nena porta el cabell curt? Quina és l'alternativa? El tint?

| TV3, XCatalunya

La iniciativa agrada a molts pares que s'ho prenen amb diversió, però també genera molt rebuig, ja que és una organització extra per a les famílies. És el cas de la coneguda periodista Laura Rosel, que ha intervingut en el programa Versió Rac1 i ha explicat que ella és contrària a aquestes pràctiques.

Rosel ha manifestat que hi ha moltes famílies que es pregunten què aporta als nens anar vestits amb pijama o de gala i no li veu la finalitat educativa. "No sé pintar cares, no sé fer cues, no sé fer trenes. Gràcies que preparo el tàper perquè esmorzin", diu.

I no només a les escoles o instituts. Hi ha molts ajuntaments i diferents administracions públiques on els funcionaris també apliquen aquesta festa i també es vesteixen per a l'ocasió.

Dates importants en el Carnaval de 2025

Dijous Gras: dijous, 27 de febrer de 2025

Diumenge de Carnaval: diumenge, 2 de març de 2025

Dimarts de Carnaval: dimarts, 4 de març de 2025

Dimecres de Cendra: dimecres, 5 de març de 2025

En general, els actes festius es concentren entre Dijous Gras (27 de febrer) i el dimarts 4 de març, tancant-se amb el tradicional "Enterrament de la Sardina" el Dimecres de Cendra (5 de març).

| TV3, XCatalunya

Dos dels Carnavals més importants de Catalunya (no tots)

Carnaval de Sitges

El Carnaval de Sitges és, sens dubte, un dels més famosos i concorreguts de Catalunya (i fins i tot d'Espanya). Es caracteritza per les seves desfilades multitudinàries, l'ambient festiu als carrers i el seu fort atractiu turístic.

Dates principals 2025: del 27 de febrer (Dijous Gras) al 5 de març (Dimecres de Cendra).

Rua de la Disbauxa: sol celebrar-se el diumenge a la nit (el 2025, el 2 de març).

Rua de l'Extermini: té lloc el dimarts de Carnaval (4 de març) a la nit.

Enterrament de la Sardina: el dimecres (5 de març), amb un to més simbòlic i solemne que marca el final de la festa.

Carnaval de Torelló

Torelló, a la comarca d'Osona, celebra un dels carnavals més originals i desenfadats de Catalunya, conegut com el "Carnaval de Terra Endins". Destaca per tenir actes festius molt peculiars i amb un punt d'irreverència.

Dates principals 2025: la setmana del 27 de febrer al 5 de març.

El Pullassu (dijous 27 de febrer): és l'acte amb el qual es comença oficialment el Carnestoltes. És famós pel seu desenfado i per la crema del "Carnestoltes" que presideix la festa.

La Senyoreta (divendres): una desfilada peculiar en què els homes es disfressen de "senyoretes" amb humor.

Gran Rua del Carnestoltes (dissabte o diumenge): participen comparses i carrosses de tota la comarca.

Enterrament de la Sardina: el dimecres 5 de març.