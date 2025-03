Las redes arden contra Xavier Grasset: Españolizando TV3

TV3 nació en los años ochenta con varios propósitos. Informar y entretener a los ciudadanos de Catalunya y hacerlo en su lengua, en catalán. Los valores fundaciones eran muy claros. Igual que la escuela, que tenía el sistema de inmersión lingüística, el 100% de contenidos en catalán de la Televisió de Catalunya debía servir como herramienta de cohesión social y de aprendizaje para aquellos forasteros que llegaban a nuestro país.

Este sistema se ha cumplido durante muchos años, pero poco a poco ha ido desapareciendo. Entrevistas en castellano, intervenciones de los entrevistados en castellano. Productos que no son propios y que son comprados a productores extranjeras... Poco a poco los valores fundacionales ya no existen y TV3 se ha convertido en una televisión autonómica más.

Estamos acostumbrados cada noche de sábado a escuchar a Ricard Ustrell hacer entrevistas en castellano a sus entrevistados. No utiliza un sistema de traducción simultánea. Tampoco decide aumentar los entrevistados que tienen el catalán como lengua propia. El último ejemplo, uno de muchos, fue el del asesor político, Santiago Martínez-Vares.

Ricard Ustrell ya está acostumbrado a recibir críticas, pero no su compañero Xavier Grasset. El presentador de 'La Selva' ha recibido el rechazo del público por no cumplir tampoco con los valores fundacionales de TV3.

Primero fue una médica del Hospital Vall d'Hebrón. Luego una persona que explicaba como hacer una tortilla de patatas. El usuario se queja y dice que puede entender (o no) el argumentario sobre las personas científicas (que aportan información, etc.), pero es inadmisible que se tenga que acudir a personas que hablan castellano para explicar como se hace una tortilla. Como si no hubiera gente que habla nuestro idioma, que sabe hacerla.

Xavier Grasset, presentador de La Selva

Inició su carrera en TV3 a mediados de los años ochenta y ha estado relacionado principalmente con programas de corte informativo, de debate y de actualidad. Entre sus trabajos más reconocidos en TV3 y en el canal 3/24 se encuentra “Més 324”, un espacio diario de análisis, entrevistas y debate sobre actualidad política y social. Anteriormente, ha participado en distintos formatos de televisión y radio, generalmente vinculados a programas de entrevistas y reportajes políticos, pero también en programas relacionados con el humor, en especial, vinculados a El Terrat.