La terrible predicció del temps de Jorge Rey per demà

Amb l'hivern cada cop més a prop, els canvis meteorològics comencen a fer-se sentir. Les temperatures baixen, les pluges s'intensifiquen i la incertesa climàtica ens obliga a estar alerta.

En aquest context, Jorge Rey, conegut per les encertades prediccions, ha llançat un avís urgent que podria marcar un abans i un després. Així doncs, tocarà estar pendent de les diferents previsions que ens arribin les properes hores.

El jove meteoròleg, que va predir amb exactitud el fenomen Filomena, adverteix sobre el que podria arribar demà. Segons els seus càlculs basats en el mètode de les cabanyelles, s'aproxima un episodi que mereix la nostra total atenció.

El que Jorge Rey prediu per demà

Jorge Rey assegura que el 20 de novembre serà una jornada clau per al clima a Espanya. Segons les seves anàlisis, una borrasca afectarà gran part de la Península, portant intenses pluges i una considerable baixada de temperatures. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) coincideix amb aquestes previsions, destacant que hi haurà cels ennuvolats o coberts a la majoria del territori.

| Youtube: El Tiempo con JR

Al nord de la Península, especialment a Galícia i al Cantàbric, s'esperen pluges persistents i fortes, mentre que a la resta del país seran de caràcter més feble. Al Pirineu, la cota de neu baixarà fins als 1200-1400 metres, amb acumulacions de fins a 5 cm, una mica poc habitual per a aquestes dates en qüestió.

A les Canàries, el panorama serà més tranquil, amb cels poc ennuvolats i algunes precipitacions febles a les illes de més relleu. Tot i això, no es descarten ratxes de vent ocasionals.

Un hivern avançat

Les temperatures mínimes baixaran de forma generalitzada, accentuant-se al sud-est peninsular. A les muntanyes de l'extrem nord, les gelades seran més intenses, preparant el terreny pel que podria ser un hivern avançat. A més, el vent serà protagonista a àmplies zones de l'interior i als litorals del Cantàbric, Mediterrani i Galícia, amb cops molt forts.

L'AEMET també assenyala la possibilitat de bancs de boira matinals a les zones muntanyoses, cosa que podria complicar la visibilitat a les carreteres. Aquestes condicions reforcen la necessitat de prendre precaucions i mantenir-se informat de les actualitzacions meteorològiques.

Preparar-se pel que ve

Jorge Rey ha batejat aquest fenomen com “la bèstia de l'hivern”, una bestreta del que podria ser una temporada freda i complicada. Tant si es tracta de pluges intenses com de nevades o de forts vents, la recomanació és clara: abrigar-se i estar preparat.

Demà serà un dia per mirar al cel i planificar amb compte. Si les seves prediccions són tan precises com en el passat, el que encara ha d'arribar podria ser un important recordatori de la força actual de la natura. Així doncs, cal estar al corrent de les actualitzacions meteorològiques per així evitar qualsevol tipus de contratemps possible.