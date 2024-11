No li arriba amb 25.000 euros al mes: El 'dineral' que Urdangarin demana a la Infanta

La relació entre Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina va ser una de les més mediàtiques de la Família Reial espanyola. Durant anys, tots dos van ser vistos com una parella sòlida, malgrat les tensions que suscitaven a la monarquia. Tot i això, el cas Nóos va marcar un abans i un després en el seu matrimoni, evidenciant una ruptura que semblava inevitable.

Tot i les adversitats, Cristina va apostar pel seu marit, fins i tot quan va enfrontar la presó i el descrèdit públic. Tot i això, el desgast de la relació va ser massa, i el matrimoni va acabar en divorci. Ara, lluny d'aquell vincle, Urdangarin busca refer la seva vida amb la seva parella actual, Ainhoa Armentia.

L'exduc de Palma, conegut per protagonitzar un dels escàndols de corrupció més grans a Espanya, no ha abandonat els titulars. Aquesta vegada, per les seves demandes econòmiques a la infanta Cristina, que han provocat polèmica en els cercles propers a la família reial.

Una xifra milionària que sorprèn

Després del divorci, Urdangarin va assegurar un acord econòmic amb la infanta que li garanteix 25.000 euros mensuals. Aquesta quantitat, que per a molts seria més que suficient, sembla no ser-ho per a l'exesportista, que ara exigeix una suma encara més gran. Segons fonts properes, Urdangarin reclama 50.000 euros al mes, argumentant que les despeses han augmentat considerablement.

Aquesta nova comanda d'Urdangarin ha generat tensió a l'entorn dels Borbó. La infanta Cristina, que ha mantingut un perfil baix després del divorci, enfronta ara una batalla econòmica amb el seu exmarit. Tot i la seva fortuna personal i els ingressos que li proporciona la seva família, aquesta demanda representa un cop financer.

Acords amb la Casa Reial i tensions internes

Es rumoreja que part del conflicte econòmic es deu a secrets que Urdangarin podria revelar sobre la Família Reial. Durant la seva relació amb la Infanta Cristina, va tenir accés a informació privilegiada que, segons les fonts, hauria utilitzat com a moneda de canvi en les negociacions. Aquesta situació ha provocat nerviosisme a Zarzuela, especialment per les tenses converses que Urdangarin hauria mantingut amb el Rei Felip VI.

A més, l'exesportista assegura que els diners rebuts fins ara no cobreixen les seves necessitats ni permeten mantenir el seu nivell de vida. Les seves demandes inclouen una indemnització addicional per anys de sacrifici al costat de la Família Reial. I un ajustament que reflecteixi el cost de la seva nova vida lluny dels luxes d'abans.

La resposta de Cristina i la seva família

Tot i que la Infanta Cristina no ha fet declaracions públiques sobre aquest assumpte, s'espera que busqui limitar les exigències d'Urdangarin. La família Borbó, inclosa la reina emèrita Sofia, està treballant per evitar que el conflicte escali i es converteixi en un escàndol mediàtic.

Aquesta nova disputa entre Urdangarin i Cristina posa en evidència les complexitats de les relacions familiars a la reialesa, on les qüestions econòmiques es barregen amb assumptes de lleialtat i reputació. La xifra exigida per Urdangarin és, per a molts, excessiva i deixa entreveure que les tensions entre tots dos no s'han acabat.