La vida actual de Tony Genil, l'ex de 'Supervivientes' que rep diners de l'Estat

Durant anys, Tony Genil va ser un dels personatges més controvertits, pintorescos i virals de la televisió. Les seves baralles, actuacions i declaracions al costat de Tamara, posteriorment Yurena, el van convertir en una icona de la televisió més excèntrica dels 90 i 2000. Tanmateix, el seu present no podria ser més diferent: retirat a Còrdova, allunyat completament del món mediàtic, i vivint gràcies a una pensió de l'Estat que li garanteix tranquil·litat econòmica.

La seva figura ha tornat a ressonar tímidament arran del renovat interès pel fenomen 'tamarisme', aquell moviment televisiu que encara arrossega nostàlgia, curiositat i sorpresa. I mentre noms com Yurena o Loly Álvarez recuperen el seu espai als mitjans, molts es pregunten què se n'ha fet de Tony Genil. Què ha passat perquè una de les cares més escandaloses de la pantalla desaparegués completament?

El fenomen mediàtic que va convertir Tony Genil en estrella

Abans d'apartar-se del focus, Tony Genil va protagonitzar alguns dels moments més memorables de la televisió. Vinculat inseparablement a Tamara, va ser peça clau del fenomen conegut com 'tamarisme'. Junts van revolucionar platós i programes amb les seves actuacions musicals i la seva actitud trencadora.

Va ser en aquells anys quan Tony Genil es va convertir en figura habitual de programes com Crónicas Marcianas, Tómbola o Salsa Rosa. Allà defensava amb vehemència la seva carrera artística i la seva aliança amb Tamara, enfrontant-se a qui se'n reia d'ells. Compositor de cançons tan pintoresques com España, cuánto te quiero o No cambié, el cantant va elevar la seva popularitat des de l'esperpent fins a allò gairebé llegendari.

Més enllà de l'espectacle, Genil es va consolidar com un personatge que sabia com captar l'atenció del públic. Va ser precisament aquesta visibilitat la que el va portar a participar a Supervivientes el 2011, quan tenia 62 anys.

En el seu pas per Supervivientes, Tony Genil va oferir una versió més calmada de si mateix. Al llarg de 72 dies a Hondures, es va allunyar de la sobreactuació per mostrar una actitud més introspectiva. Tot i que no va evitar els moments polèmics, es va guanyar el respecte de companys i audiència per la seva entrega i resistència.

Després d'aquell capítol, la seva presència als mitjans va anar disminuint progressivament, fins a desaparèixer completament. "Va ser bonic mentre va durar, però ara estic en una altra etapa", va declarar anys més tard. El cert és que aquell concurs va marcar un punt d'inflexió, donant pas a una vida més silenciosa, centrada en el benestar personal.

La vida actual de Tony Genil: una etapa de calma i una pensió de l'Estat

Actualment, Tony Genil resideix a Còrdova, on porta una vida tranquil·la, sense ensurts mediàtics ni ostentacions. Tal com ha reconegut en diverses entrevistes, viu gràcies a una pensió estatal que li proporciona estabilitat sense grans luxes. "Estic agraït al Govern, perquè gràcies a aquesta pensió no passo necessitats", va declarar amb serenitat.

L'any 2016 va travessar un sotrac de salut després de patir un infart ocular, una experiència que el va obligar a replantejar-se el seu ritme de vida. Aquell any, Kiko Hernández va revelar que Genil percebia "una paga de 400 euros de l'Estat i una altra de 600 euros gràcies a Pilar Bardem, per AISGE (Artistes, Intèrprets, Societat de Gestió)"

Malgrat alguns rumors que el situaven en situacions precàries, el mateix artista va desmentir qualsevol especulació. "M'han confós amb Paco Porras. Mentida, tot mentida", va aclarir taxatiu, assegurant estar amb la seva família "a Castelló, menjant menges, festa, platja"

Avui, Genil es considera "més savi i serè", i tot i que ja no apareix a televisió, continua sentint-se satisfet amb el que ha viscut. "No enyoro res", va reconèixer en la seva darrera aparició pública.

Tot i la seva retirada, Tony Genil no descarta tornar a trepitjar un plató, sempre que es tracti d'una proposta respectuosa. "Si em proposen alguna cosa bonica, no diria que no", va assegurar recentment en el documental Sigo siendo la misma, produït per Netflix i centrat en la figura de Yurena.

Encara que allunyat de l'espectacle, Tony Genil manté viva la seva essència artística. Si bé no té projectes musicals en curs, continua escrivint lletres des de la intimitat de casa seva. "Mai he deixat d'escriure", va afirmar l'autor de España, cuánto te quiero

La música, assegura, és la seva manera de processar emocions, de recordar i també de guarir. Tony Genil no descarta gravar alguna cosa nova en el futur, però assegura que no té cap pressa. La calma que ha trobat a Còrdova, envoltat de família i amics, li proporciona l'espai necessari per reconnectar amb la seva essència.