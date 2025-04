Victòria Frederica la torna a embolicar contra la premsa

per Mireia Puig

La recent final del programa 'El Desafío' no només va coronar Gotzon Mantuliz com a guanyador, sinó que també va deixar moments que han capturat l'atenció mediàtica, especialment al voltant de Victoria Federica de Marichalar. La neboda del rei espanyol Felip VI, coneguda per la seva participació destacada en el concurs, va tornar a ser protagonista a causa de la seva tensa relació amb la premsa durant la celebració posterior al programa.​

Una nova topada amb els mitjans

Després de l'emissió de la final, els concursants es van reunir a la residència de Jorge Ventosa, director de producció de 'El Hormiguero' i 'El Desafío', per celebrar el tancament de la temporada.

A la seva arribada, mentre companys com Genoveva Casanova i Susi Caramelo van interactuar cordialment amb els periodistes, Victoria Federica va optar per cobrir-se el rostre i evitar qualsevol contacte amb els mitjans presents. Aquesta actitud ha estat interpretada com un nou 'maltractament' cap a la premsa, alimentant la narrativa de la seva complicada relació amb els reporters.​

| YouTube: Antena 3

No és la primera vegada

No és la primera vegada que Victoria Federica protagonitza episodis de tensió amb la premsa. Al maig de 2023, durant un esdeveniment públic, va posar breument al photocall i es va retirar sense atendre els periodistes que esperaven per entrevistar-la, deixant molts sorpresos per la seva actitud distant.

A més, al febrer de 2025, es va veure embolicada en un altercat en un restaurant madrileny quan va confrontar uns clients que, segons ella, la fotografiaven sense el seu consentiment. Aquests incidents han consolidat la seva imatge de figura pública reticent a l'exposició mediàtica.​

Debat a les xarxes socials

Les constants friccions entre Victoria Federica i la premsa han generat un debat sobre els límits entre la privacitat de les figures públiques i el dret a la informació.

| Canva

Mentre alguns defensen el seu desig de mantenir certs aspectes de la seva vida en l'àmbit privat, altres critiquen la seva actitud, argumentant que la seva participació en programes televisius i esdeveniments públics comporta una responsabilitat implícita d'interactuar amb els mitjans. Aquest equilibri entre vida privada i exposició mediàtica continua sent un tema de discussió en l'àmbit de la premsa rosa.​

La recent actitud de Victoria Federica en la celebració de 'El Desafío' reaviva el debat sobre la seva relació amb els mitjans i planteja interrogants sobre com gestionarà la seva imatge pública en el futur. Buscarà un acostament més cordial amb la premsa o continuarà marcant distàncies? Només el temps ho dirà.