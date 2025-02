Es confirmen els rumors sobre Felip VI i Letícia Ortiz: 'Ja no...'

Des de fa anys, la relació entre Felip VI i Letícia Ortiz ha estat objecte d'especulació. No obstant això, en les últimes setmanes, els senyals de distanciament entre els monarques espanyols han cobrat més força, avivant els rumors sobre una separació de facto. Encara que la Casa Reial manté un hermetisme absolut, diverses fonts apunten que el matrimoni està completament trencat i que els reis han optat per seguir camins separats, almenys en la seva vida privada.

Un matrimoni en crisi: de l'amor al distanciament

La història de Felip i Letícia sempre ha estat marcada per la controvèrsia. Des del seu inesperat compromís el 2003 fins a la creixent tensió que han reflectit en actes públics, la seva relació ha estat analitzada per experts en Casa Reial.

| Casa Real, XCatalunya

Segons la periodista Pilar Eyre, Felip VI i Letícia Ortiz van estar enamorats en el passat, però amb el temps la relació es va deteriorar fins a convertir-se en una mera aliança institucional. La periodista sosté que, malgrat la ruptura sentimental, els monarques han decidit mantenir el seu matrimoni per raons estratègiques, principalment per protegir la imatge de la Corona i el futur de la seva primogènita, la princesa Leonor.

Un divorci en la família reial espanyola seria un escàndol de gran magnitud, comparable al de Juan Carlos I i la reina Sofia, que, encara que mai van oficialitzar una separació, porten dècades fent vides per separat.

Matrimoni per amor o per conveniència?

Una altra teoria ha cobrat rellevància després de les declaracions de Jaime del Burgo, exmarit de Telma Ortiz (germana de Letícia) i figura que ha ressorgit amb revelacions sobre el passat de la reina. Del Burgo ha insinuat que Letícia va mantenir una relació paral·lela amb ell mentre estava casada amb Felip VI, cosa que hauria provocat una crisi matrimonial de grans proporcions el 2012.

Segons la youtuber Maica Vasco, el matrimoni de Felip i Letícia mai va ser per amor, sinó un pacte de conveniència. D'acord amb aquesta hipòtesi, Letícia, una periodista amb ambicions polítiques i professionals, hauria vist en la Corona l'oportunitat de convertir-se en la dona més poderosa d'Espanya. Per la seva banda, Felip VI necessitava casar-se amb una dona que assegurés la continuïtat dinàstica, i Letícia complia amb aquest perfil.

| Casa Real, XCatalunya

Si bé aquestes afirmacions no han estat confirmades oficialment, reforcen la idea que la parella reial porta anys distanciada i que la seva relació se sosté únicament per raons institucionals.

Felip VI i Letícia: vides separades sota el mateix protocol

Els senyals de distanciament són cada vegada més evidents. Fonts properes a la Casa Reial han assenyalat que els reis ja no conviuen a la mateixa residència. Letícia s'ha quedat al Pavelló del Príncep, mentre que Felip VI s'ha traslladat a una estada dins del Palau de la Zarzuela, on també resideix la reina Sofia.

A més, en actes oficials, Felip i Letícia han començat a arribar en cotxes separats i eviten qualsevol tipus d'interacció més enllà de l'estrictament necessari. Aquesta fredor ha estat notada en nombroses aparicions públiques, on el seu llenguatge corporal deixa entreveure una relació distant i mancada de complicitat.

Un divorci impossible?

Malgrat l'evident fractura en la seva relació, l'opció d'un divorci sembla improbable. La monarquia espanyola ha estat colpejada per nombrosos escàndols en els últims anys, des de la sortida de Juan Carlos I fins a les constants crítiques a la institució. Un divorci entre els actuals reis podria ser un cop devastador per a l'estabilitat de la Corona, que ja enfronta desafiaments en termes de legitimitat i acceptació popular.

Per això, Felip VI i Letícia semblen haver optat per mantenir les aparences, complint amb els seus compromisos institucionals mentre porten vides separades en el privat. La prioritat continua sent l'estabilitat de la monarquia i la imatge de la princesa Leonor, que en els pròxims anys assumirà un rol cada vegada més prominent dins de la família reial.

Per ara, la Casa Reial no ha emès cap declaració oficial sobre la situació del matrimoni reial. No obstant això, els fets parlen per si sols: Felip VI i Letícia Ortiz ja no són la parella que una vegada va representar la modernització de la monarquia espanyola. Ara, semblen ser simplement un equip que manté la Corona viva, però sense el vincle que alguna vegada els va unir.