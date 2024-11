Victoria Federica la diu grossa sobre Pedro Sánchez i Felip VI: 'Un rei que...'

La terrible DANA que ha sacsejat el País Valencià i, molt especialment, la perifèria de la ciutat de València, continua fent parlar. Des que passés el desastre, milers de voluntaris s'han desplaçat fins a Paiporta, considerada la zona zero i han ajudat a retirar el fang de cases, locals i carrers. Uns ciutadans que van arribar molt abans que els militars de la UME i que han demostrat el poder del poble.

La tempesta va agafar Pedro Sánchez a l'Índia i el president del Govern va trigar uns dies a aparèixer. Més tard va trigar el Rei d'Espanya, Felip VI, que no va visitar els pobles afectats fins diumenge a la tarda, moment en què va ser increpat amb el socialista i també el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Els veïns del poble els van llençar fang, els van atacar amb un pal i els van donar la benvinguda amb crits de "Pedro Sánchez fill de p..." i també d '"assassins" i de "dimissió". Hi va haver crits i crítiques per a tothom i l'extrema dreta va aprofitar el moment per abanderar la protesta i començar una campanya contra el Govern. La seva reacció no va ser donar la cara i va ser cancel·lar la següent visita.

Mitja España surt en defensa del seu Rei

Els espanyols s'han dividit entre aquells que consideren que el Rei Felip VI i Letícia Ortiz van trigar massa temps a anar a les zones afectades i els que pensen que van fer el correcte. Entre els primers hi ha la neboda, Victoria Federica de Marichalar, que va voler tenir una mica de protagonisme en xarxes socials a costa del seu oncle.

| Instagram

Després de la seva entrevista a El Hormiguero de Pablo Motos, Victoria Federica va ser molt criticada per alguns sectors propers a la monarquia, que van assegurar que la seva participació no hauria agradat a Felip ia Letícia. Ara, amb aquestes declaracions, busca acostar-se novament al nucli dur de la Família Reial.

Crítiques pel seu paperot

Un altre grup de persones critiquen que els Reis d'Espanya hagin trigat tants dies a anar a la zona de la catàstrofe i, sobretot, que la seva 'feina' sigui passejar-se per les zones afectades. Els demanen que, més enllà de les fotos, també agafin pales, es posin botes i comencin a retirar el fang perquè tot torni a la normalitat.

En aquest sentit, Felipe Vi i Letícia Ortiz també van ser escridassats per la multitud dels pobles que els esperaven per fer-los saber el seu malestar després de molts errors en la gestió. En la previsió i en els treballs posteriors de desenrunament.