Llancen fang a Letícia Ortiz i la seva cara ho diu tot: 'A tu no et...'

La Reina Letícia ha viscut un tens i sorprenent moment durant una visita a la localitat de Paiporta, a la Comunitat Valenciana. La imatge capturada en un vídeo difós en xarxes socials mostra la monarca espanyola amb la cara coberta de fang. Pel que sembla haver estat un acte de descontentament d'alguns veïns.

Aquest incident s'ha tornat viral, generant una gran polèmica a les xarxes socials i suscitant opinions dividides sobre la figura de la Reina i la seva relació amb el poble espanyol. L'escena, que va ser capturada i compartida a Twitter per 'elDiario.es', mostra la reina Letícia amb una expressió seriosa.

Aparentment intentant mantenir les maneres mentre interactua amb una persona del públic. En un altre tweet, Sergi Maraña comenta que veïns de Paiporta van llançar fang a la monarca, ressaltant l'hora exacta de l'incident: les 13.58 h. Aquest detall ha cridat l'atenció a Twitter, on el vídeo ha provocat un torrent de comentaris i reaccions.

La imatge que parla per si sola

Al vídeo, es pot veure com la Reina manté el contacte visual amb una persona, mentre el fang segueix visible a la cara. Un recordatori del descontentament d'alguns ciutadans envers la monarquia.

La seva expressió denota sorpresa i cert desconcert, una reacció que molts interpreten com el reflex de la tensió a la visita. En aquest sentit, alguns usuaris de Twitter han comentat frases com “A tu no et falta res”, pel que sembla una expressió de descontentament popular amb la Casa Reial.

Aquest tipus de gestos, encara que reprovables per a alguns, són vistos per altres com una mostra de la distància entre la monarquia i els ciutadans. La reina Letícia ha hagut d'enfrontar-se diverses vegades a gestos de desagrat per part de la societat.

| ACN

Tot i que pocs han estat tan explícits com el llançament de fang en aquesta ocasió. La situació actual de crisi i l'augment de crítiques cap a la reialesa han intensificat el debat sobre el seu paper a la societat espanyola.

Reaccions dividides en xarxes socials

El vídeo no ha passat desapercebut a xarxes socials, on ha generat una onada de reaccions. D'una banda, alguns usuaris han condemnat l'acte com a falta de respecte a la institució monàrquica i a la persona de Letícia.

De l'altra, un sector de la població ha expressat el suport als veïns de Paiporta. Argumentant que el llançament de fang és un reflex del creixent descontentament cap a la monarquia en alguns sectors de la societat espanyola.

Aquest incident a Paiporta deixa clar que la reina Letícia, encara que intenta acostar-se al poble, continua sent una figura que genera divisions a Espanya. La seva, però, no ha estat l'única imatge que hem viscut en relació amb la família reial a València avui.El mateix Rei Felip VI també ha estat atacat amb la seva dona, mostrant que la població també està molt enfadada amb ell.