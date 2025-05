'Com si fos ahir' del 8 de maig: El misteriós tatuatge de la Naiara, el Karim pregunta

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dijous 8 de maig arriba amb situacions inesperades, propostes sorprenents i conflictes personals que poden capgirar completament les vides dels protagonistes.

La Marina sorprèn el Salva amb una proposta important: vol que tornin a acollir un altre infant. Tot i que el Salva inicialment dubta, pensant que la Marta segurament s’hi oposarà després de totes les tensions familiars viscudes recentment amb l’Esteve i el Joel, finalment decideix plantejar-li la idea. Per sorpresa del Salva, la Marta, que continua obsessionada per fer-li la vida impossible a l’Esteve, en principi no descarta la proposta.

Com acabarà tot? Alguns fans de la sèrie a Facebook especulen amb tot tipus de possibilitats. Fins i tot una proposta esbojarrada… però no impossible: I si l’Esteve realment està canviant i la Marta s’enamora d’ell?

Hi haurà casament?

Mentrestant, l’Andreu viu amb gran il·lusió l'imminent casament de la Joana i la Paz. Però a la vegada està nerviós perquè ha de fer el discurs. Tot això passa sense saber que totes dues han estat detingudes inesperadament per provocar un incendi al carrer després de cremar el ‘polèmic’ retrat de la Paz. Aquest incident inesperat posa en greu risc la celebració de les noces, ja que les dues dones podrien no arribar a temps al seu propi casament.

Aquesta situació sorprenent i tensa podria provocar una gran decepció i preocupació a la família. La Patri fa broma i diu que estaran de ressaca però l’Andreu es planteja començar a trucar als hospitals per si els ha passat alguna cosa.

Novetats amb la Naiara i el Karim

Per altra banda, el Karim té una conversa sincera amb el Toni petit, on li confessa que ja ha conegut personalment el Bernat, cosa que podria tenir implicacions importants en la dinàmica entre tots ells, especialment tenint en compte els sentiments que el Bernat ha despertat en la Patri. La Naiara ho pretén amagar però el Karim considera que cal que el Toni petit sàpiga tota la veritat. No passarà pàgina si se li amaguen coses.

A més, la Naiara, en una conversa amb el Karim, explica que, en un moment difícil del passat, es va fer un tatuatge per oblidar-se d’una exparella.

Aquest detall, aparentment anecdòtic, crida massa l'atenció del Karim, generant inseguretats inesperades sobre la seva relació actual. Tindrà a veure amb el Ferni? Recordem que és una història que no va acabar de quedar ben tancada. I els guionistes no acostumen a deixar les coses a mitges.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 8 de maig de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-cinc minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.