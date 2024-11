La versió d'ING per trencar amb Iker Jiménez: 'Va sortir de...'

Les últimes setmanes, la devastadora DANA que va afectar greument València va generar una infinitat de desinformació. Les xarxes socials, sumades a titulars alarmistes, van contribuir a sembrar confusió i por. Informacions falses circulaven a gran velocitat, dificultant la feina de les autoritats i desvirtuant la percepció de la tragèdia.

Dins aquest caos informatiu, van destacar figures mediàtiques que van avivar la polèmica. Un dels casos més sonats va ser el d'Iker Jiménez, conegut presentador de programes com 'Cuarto Milenio' i 'Horizonte'.

Durant les seves emissions, Jiménez va esmentar que hi havia múltiples morts al pàrquing del centre comercial Bonaire. Tot i això, les autoritats van desmentir ràpidament aquesta afirmació, assegurant que no hi va haver víctimes mortals.

ING retira la seva publicitat: Decisió humana o algorísmica?

La controvèrsia va escalar quan ING va decidir retirar la publicitat dels programes d'Iker Jiménez. Segons va explicar el banc, la decisió no va ser presa per una persona, sinó per un algorisme. Aquest sistema identifica automàticament continguts polèmics en xarxes socials i redirigeix les inversions publicitàries a altres espais.

| ACN

“L'algorisme actua quan detecta un tema polaritzador”, van explicar des d'ING. Segons l'entitat, l'objectiu és protegir la imatge de marca i evitar qualsevol vinculació amb contingut controvertit. Van assegurar també que "no va ser el cor de ningú" qui va prendre la decisió, sinó una estratègia automatitzada que busca desmarcar-se de possibles danys de reputació.

Desinformació, crítiques i rectificacions

La polèmica va sorgir després que Jiménez rectifiqués la seva declaració inicial. Tot i que va reconèixer que no hi havia morts, les crítiques cap a ell i el seu equip no van cessar. Molts van assenyalar que el presentador va contribuir a difondre desinformació en un moment especialment sensible.

Les xarxes socials es van omplir de missatges qüestionant la credibilitat dels seus programes, això va generar un context molt negatiu per a les marques associades als espais televisius concrets. ING, en detectar aquest clima advers, va decidir desvincular-se. El banc va insistir que la decisió no va tenir relació directa amb Jiménez, sinó amb el context polèmic generat.

Posicionament d'ING: una estratègia definida

En un comunicat oficial, ING va explicar que la seva planificació publicitària es fa setmanalment, prioritzant el posicionament de la marca en espais segurs. "No participem en programes que puguin generar polèmica", van declarar. A més, van recalcar que la decisió de retirar la publicitat depèn exclusivament de factors estratègics i algorismes, sense connexió amb persones o programes específics.

Finalment, ING va reiterar que aquesta estratègia no està dirigida contra Iker Jiménez ni els seus programes. “És una decisió tècnica, no personal”, van aclarir. Tot i això, el debat en xarxes continua, amb postures dividides entre els que defensen el presentador i els que recolzen la decisió del banc.

Aquest cas posa de manifest l'impacte de totes les notícies falses en la confiança de marques i espectadors i com les empreses gestionen la reputació en els temps de crisi.