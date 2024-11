Nou capítol de la guerra Joan Carles I - Letícia Ortiz: 'Destaparà...'

per Mireia Puig

La relació entre Joan Carles I i Letícia Ortiz mai no ha estat un camí de roses. Des de l'inici, el rei emèrit va mostrar el seu escepticisme i la seva desconfiança envers la periodista que, al seu parer, no estava preparada per assumir el paper de reina consort.

Durant els primers anys de matrimoni de Letícia amb Felip VI, el distanciament i les tensions amb Joan Carles I es van fer evidents, i encara que la Casa Reial sempre va intentar mostrar una façana d'unitat, els problemes interns eren innegables.

Des del començament, Joan Carles I veia amb recel les idees progressistes de Letícia, que contrastaven amb la visió més tradicional –almenys de cara a la galeria– del rei emèrit. Letícia, per la seva banda, no va tenir mai por d'expressar la seva opinió i d'intentar modernitzar alguns aspectes de la institució, cosa que Joan Carles considerava inacceptable. El Borbó fins i tot li va posar el malnom de 'Marquesa de Tolosa', perquè 'todo lo sabe'.

Aquest xoc d'idees i caràcters es va anar agreujant amb el pas del temps, fins que finalment l'abdicació de Joan Carles a favor del seu fill Felip va permetre a Letícia tenir més llibertat per actuar segons el seu criteri, cosa que va acabar tensant encara més la relació amb el sogre.

Joan Carles contraataca amb una nova amenaça

El nou capítol en la llarga història d'enfrontaments entre Joan Carles I i Letícia Ortiz se centra en unes declaracions recents del rei emèrit al seu entorn més proper, en què afirmaria que està disposat a “destapar” secrets que involucren Letícia i el seu paper dins de la Casa Reial.

Segons informacions de persones properes a Joan Carles I, l'exmonarca està decidit a exposar certes situacions incòmodes per a la reina consort, i no es descarta que utilitzi els contactes als mitjans de comunicació per fer públiques aquestes informacions.

Segons explica El Nacional, Joan Carles I també estaria disposat a treure a la llum més detalls sobre la relació de Letícia amb un suposat amant famós, cosa que podria generar una gran polèmica i afectar l'estabilitat de la família reial. Destapar més assumpte tèrbols podria seguir enfonsant la ja de per si devaluada imafen dels Borbons.

Es tractaria de Jaime del Burgo, del qual ja n'han sortit informacions anteriorment. Letícia creu que qui el va filtrar va ser el sogre. Joan Carles I alhora sospita que la seva nora estaria darrere de les últimes filtracions sobre la relació que van mantenir l'emèrit i Bárbara Rey. No de forma directa però si movent el fils perquè la premsa parli més del tema.