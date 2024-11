La versión de ING para romper con Iker Jiménez: 'Salió de...'

En las últimas semanas, la devastadora DANA que afectó gravemente a Valencia generó un sinfín de desinformación. Las redes sociales, sumadas a titulares alarmistas, contribuyeron a sembrar confusión y miedo. Informaciones falsas circulaban a gran velocidad, dificultando la labor de las autoridades y desvirtuando la percepción de la tragedia.

Dentro de este caos informativo, destacaron figuras mediáticas que avivaron la polémica. Uno de los casos más sonados fue el de Iker Jiménez, conocido presentador de programas como 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'.

Durante sus emisiones, Jiménez mencionó que había múltiples fallecidos en el parking del centro comercial Bonaire. Sin embargo, las autoridades desmintieron rápidamente esta afirmación, asegurando que no hubo víctimas mortales.

ING retira su publicidad: ¿Decisión humana o algorítmica?

La controversia escaló cuando ING decidió retirar la publicidad de los programas de Iker Jiménez. Según explicó el banco, la decisión no fue tomada por una persona, sino por un algoritmo. Este sistema identifica automáticamente contenidos polémicos en redes sociales y redirige las inversiones publicitarias a otros espacios.

| ACN

“El algoritmo actúa en cuanto detecta un tema polarizador”, explicaron desde ING. Según la entidad, el objetivo es proteger su imagen de marca y evitar cualquier vinculación con contenido controvertido. Aseguraron también que "no fue el corazón de nadie" quien tomó la decisión, sino una estrategia automatizada que busca desmarcarse de posibles daños reputacionales.

Desinformación, críticas y rectificaciones

La polémica surgió después de que Jiménez rectificara su declaración inicial. Aunque reconoció que no había fallecidos, las críticas hacia él y su equipo no cesaron. Muchos señalaron que el presentador contribuyó a difundir desinformación en un momento especialmente sensible.

Las redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando la credibilidad de sus programas, esto generó un contexto muy negativo para las marcas asociadas a sus espacios televisivos concretos. ING, al detectar este clima adverso, decidió desvincularse. El banco insistió en que la decisión no tuvo relación directa con Jiménez, sino con el contexto polémico generado.

Posicionamiento de ING: una estrategia definida

En un comunicado oficial, ING explicó que su planificación publicitaria se realiza semanalmente, priorizando el posicionamiento de la marca en espacios seguros. “No participamos en programas que puedan generar polémica”, declararon. Además, recalcaron que la decisión de retirar la publicidad depende exclusivamente de factores estratégicos y algoritmos, sin conexión con personas o programas específicos.

Finalmente, ING reiteró que esta estrategia no está dirigida contra Iker Jiménez ni sus programas. “Es una decisión técnica, no personal”, aclararon. Sin embargo, el debate en redes continúa, con posturas divididas entre quienes defienden al presentador y quienes apoyan la decisión del banco.

Este caso pone de manifiesto el impacto de todas las noticias falsas en la confianza de marcas y espectadores, y cómo las empresas gestionan su reputación en tiempos de crisis.