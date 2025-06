La veritable cara del príncep Guillem: No agradarà als anglesos

per Mireia Puig

Quan pensem en el príncep Guillem, molts visualitzen una figura impecable: seriós, sobri i destinat a heretar la corona amb disciplina i compostura. Tanmateix, recents testimonis i revelacions de l’historiador Robert Lacey al seu llibre Battle of Brothers revelen un retrat molt més humà i complex. Quines descobertes han encès el debat? Aquí t’ho expliquem amb detall, contrastat i sense sensacionalisme.

El que realment va passar darrere del protocol

El biògraf Robert Lacey, consultor de la sèrie The Crown, descriu episodis d’emotivitat intensa i reaccions viscerals del príncep en moments clau de la seva vida familiar. Un dels més impactants ocorre després de la històrica entrevista de Lady Di el 1995, quan Guillem, encara adolescent, hauria cridat i empès la seva mare en desbordar-se emocionalment, segons l’autor.

A més, es revelen situacions tenses durant el casament de 2005 del seu pare amb Camilla. Allà, Guillem mostrava una irritació visible: Lacey remarca que el seu temperament va ser posat a prova, generant escenes de "frustració reial" quan esperava que tot sortís segons les seves expectatives.

@theroyalfamily

Germans en tensió: festes, pols i culpes ocultes

Lacey també assenyala que Guillem no només va ser testimoni, sinó facilitador de les primeres incursions d’en Harry en festes amb alcohol i drogues durant els seus anys a Eton. A més, Guillem va ser present quan el seu germà va escollir el polèmic disfressa nazi el 2005. Harry es va sentir ensombreït i culpat en solitari, desencadenant una ruptura que va durar anys.

De fet, informes apunten a un distanciament palpable: després de l’incident del disfressa, "un important 'no parlen entre si' es va instal·lar entre ells", segons Lacey.

Reaccions oficials, silencis significatius

Fins ara, la Casa Reial britànica no ha emès declaracions públiques sobre aquestes revelacions. Segons fonts del Daily Mail i Vanity Fair, Lacey té el suport d’empleats de palau i persones properes a Camilla i Carles, cosa que aporta solidesa als testimonis.

A les xarxes i cercles especialitzats, es parla de "trets d’ira notoris" per part de Guillem, alimentats per una insatisfacció persistent cap al seu pare i la figura de Camilla. A més, la mateixa Camilla suposadament va admetre estar “horroritzada” per la intensitat de les seves reaccions.

@theroyalfamily

Context emocional

No es tracta de pintar un Guillem impulsiu sense causes. La seva infància i el viu dolor després de la mort de Lady Di van marcar els germans amb ferides profundes. A més, el contrast amb Harry i la pressió de prolongar una imatge pública perfecta semblen haver estat detonants emocionals.

Aquests relats també ens ajuden a comprendre la complexitat de la família Windsor: no tot és polit i cerimonial, sinó una trama d’emocions intenses, rivalitats i antics ressentiments.

Guillem, apartat del rol de germà protegit pels mitjans, pot aparèixer ara amb trets imperfectes. Però el lector necessita conèixer aquestes facetes per entendre la complexitat real del seu futur regnat.

Què significa això per al futur monarca?

La revelació d’aquest costat emocional i explosiu de Guillem afegeix textura humana a una figura que sempre ha estat marcada per l’austeritat del seu estatus. En el seu regnat, haurà d’afrontar la tasca d’equilibrar aquest caràcter apassionat amb la prudència que exigeix la Corona. Serà això un impediment o una oportunitat per connectar amb la gent?

Queden moltes preguntes: com respondrà Guillem davant les expectatives de transparència emocional? Podran aquestes tensions internes transformar-se en empatia pública? De moment, la història tot just comença a desplegar-se. I tu, creus que aquest perfil més intens del príncep calarà en els cors britànics?