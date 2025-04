'Com si fos ahir' del 9 d'abril: Torna la xantatgista i el Joel reacciona

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 9 d'abril arriba amb decisions difícils i moments tensos que posaran a prova les relacions i la força emocional dels protagonistes.

La situació complicada del Joel continua escalant. Després d'haver-se vist implicat en el tràfic de drogues al bar del Ferni, el Joel ara intenta posar límits a la seva situació. Conscient del perill que està corrent, decideix no acceptar més diners del Salva, en un intent de marcar distància i començar a arreglar les coses. Però la seva decisió va més enllà, i tampoc està disposat a donar més diners al seu pare, que des de fa dies li està exigint pagaments sota pressió.

Aquesta negativa desencadena ràpidament conseqüències, ja que l’August reacciona violentament fent-li arribar una trucada amenaçadora. Ell es nega a cedir al xantatge – la dona que fa d’enllaç l’abordarà – i ara caldrà veure la reacció del seu pare. Complirà l’amenaça? Què farà la Isabel quan ho sàpiga tot?

El Litus a Abu Dhabi, el Víctor treballant

Per una altra banda, l’Àngela i el Litus marxen finalment a Abu Dhabi per passar unes vacances que prometen ser especials per a ells dos. Aquesta escapada romàntica, llargament esperada, podria suposar un punt d’inflexió positiu en la seva relació, aportant-los temps de qualitat junts i allunyant-los momentàniament de les tensions habituals. En farà alguna de grossa el Litus als Emirats Àrabs?

La situació, però, genera sentiments contradictoris al Víctor, que encara arrossega enveja i frustració. Per evitar passar la Setmana Santa amb la família del Bru en una casa rural, cosa que no li ve de gust, el Víctor opta per oferir-se a treballar durant els dies festius. El Miquel ho ha demanat i ell té l’excusa perfecta.

Setmana Santa a s'Agaró

Finalment, la Gina, la Lídia i l’Eva decideixen organitzar uns dies de descans i desconnexió a s’Agaró per passar juntes la Setmana Santa. De fet inicialment només hi havia d’anar la Gina i l’Eva però la Lídia s’ho fa venir bé perquè la convidin.

Aquesta trobada d’amigues sembla ser l’oportunitat perfecta per relaxar-se i recuperar-se emocionalment després de tots els problemes viscuts recentment, especialment tenint en compte la complicada situació emocional de l'Eva amb el Lluís i el conflicte intens que han viscut la Lídia i la Gina (Meritxell Huertas) amb el Ricard. La Gina, en un gest conciliador, intenta convèncer el Jordi perquè també s’hi apunti. Tanmateix, ell refusa la invitació de manera rotunda perquè no vol coincidir amb la Lídia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 9 d’abril de 2025?

L’episodi de meitat de setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà trenta-set minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.