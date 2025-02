Última hora sobre la salut de Kate Middleton amb foto feta per algú molt proper

Aquest 4 de febrer, Kate Middleton ha tornat a protagonitzar un moment notable a les xarxes socials amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. Aquesta vegada ho ha fet de la manera més personal possible: publicant una fotografia presa pel petit Príncep Louis. El Palau de Kensington va divulgar la instantània i el missatge, subratllant la importància de la natura com a part fonamental de la recuperació de la Princesa de Gal·les, actualment en remissió després del seu tractament contra la malaltia.

Una imatge captada per Louis

A la fotografia es veu a Kate, somrient i amb un vestit d'hivern (abric, guants, pantalons texans grisos, bufanda i un barret amb visera), en un escenari boscós que, segons s'ha sabut, forma part de la rutina de la princesa per trobar calma i energia. El més especial és que la instantània va ser captada pel seu fill menor, Louis, demostrant la complicitat familiar i el suport que Kate ha tingut durant el seu tractament.

| Kensington Royal

Juntament amb la imatge, apareix una altra d'un primer pla de falgueres i un text en el qual Kate recorda que durant la seva lluita contra el càncer, la natura es va convertir en un autèntic refugi, tant físic com emocional. La princesa reitera com les passejades a l'aire lliure l'han ajudat a suportar els moments difícils i a mantenir-se connectada amb l'essencial, especialment amb la seva família. El gest reforça la idea que el suport mutu ha estat clau per a la seva fortalesa anímica i el seu equilibri mental.

Un camí ardu fins a la remissió

No han estat mesos fàcils per a l'esposa del Príncep Guillem. Des que es fes públic que patia un tipus de càncer al febrer de 2024, la pressió mediàtica sobre la parella va augmentar, generant una gran expectació sobre el seu estat de salut i els compromisos oficials que podria atendre o no. Després de sotmetre's a un tractament de quimioteràpia de nou mesos, Kate va celebrar l'anunci de la seva remissió amb un emotiu vídeo familiar al setembre. Llavors, el Príncep Louis pujava a un arbre, mentre la Princesa de Gal·les contemplava l'escena amb emoció.

La premsa britànica explica que, durant aquest període, el “món natural” es va convertir en l'autèntic santuari de la Princesa. I la família ha estat la columna vertebral que l'ha sustentat: Guillem, que ha reduït els seus actes oficials per estar més temps amb ella i els seus fills, ha sostingut públicament que la salut de Kate era prioritària per a la Corona. De la mateixa manera, el Rei Carles III, també afectat de càncer, ha merescut l'atenció de la parella, que en ocasions simultaniejava les visites i les cures entre l'un i l'altre.

La lenta però ferma tornada a l'agenda pública

Encara que la Princesa de Gal·les a poc a poc reprèn els seus compromisos oficials, encara fa passos amb cautela. La seva participació en alguns actes l'ha realitzat sota l'estricte aval del seu equip mèdic. Per exemple, recentment va presidir una trobada a la seu central de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, on va subratllar la necessitat de donar suport més i millor als malalts oncològics. També es parla d'una presència destacada en els propers Premis BAFTA, un esdeveniment que l'any passat no va poder freqüentar a causa del seu estat de salut.

La família ha reconegut que, durant la malaltia de Kate, molts plans s'han vist frenats. Tant ella com Guillem van comentar en privat no poder gaudir d'algunes pel·lícules premiades o compromisos culturals per l'esgotament que comportava la quimioteràpia. Així i tot, la situació ha anat canviant, i avui es percep una Kate amb optimisme, agraïda pel suport rebut, centrada en les petites coses de la vida i en la normalitat que li atorguen les seves passejades a l'aire lliure.

El significat de la foto i el missatge

El missatge compartit per Kate Middleton en el Dia Mundial contra el Càncer recalcava una idea: “No t'oblidis de cuidar tot el que hi ha més enllà de la malaltia”. I aquesta és precisament l'essència del seu testimoni. Una experiència de càncer no limita la persona únicament a tractaments mèdics; comporta una cura integral de la ment, de les emocions i de les relacions. Per a ella, la natura —especialment els boscos britànics— ha estat un bàlsam, i la seva família, un pilar imprescindible per fer front als alts i baixos.

Que la foto fos obra del seu fill Louis li atorga un matís encara més tendre a l'estampa. El petit, que va començar el curs amb el la seva habitual desimboltura, s'ha convertit en una peça de suport crucial, igual que els seus germans, el Príncep George i la Princesa Charlotte. Junts, han alleugerit la càrrega a la seva mare i, segons testimonis propers, Kate —encara debilitada— s'ha mantingut ferma en veure la fortalesa dels seus fills i del seu marit.