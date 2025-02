TV3 cancel·la Polònia i Joan Pera i Roger Pera són els substituts

Polònia porta 20 anys en antena i és un dels productes consolidats de TV3. L'humor i la sàtira política de Toni Soler entretenen els catalans cada nit de dijous des de fa dues dècades. Pel programa han passat desenes d'actors i actrius, que han interpretat els polítics i periodistes de l'època. José Luís Rodríguez Zapatero, Maríano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Artur Mas, Josep Antoni Duran Lleida, Josep Lluis Carod Rovira, José Montilla...

També polítics més recents (o no tant) com Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso... Periodistes i cares conegudes de TV3 com Toni Cruanyes, Raquel Sans, Tomàs Molina... La llista és llarga i no acaba aquí.

| TV3, Africa Images

Les dades d'audiència avalen el producte. No obstant això, TV3 ha decidit que no hi haurà emissió el dijous 6 de febrer. Els motius són estratègics. Algú podria pensar que la Televisió de Catalunya cancel·la el programa, però no. No us espanteu. El causant té nom i cognoms. Futbol Club Barcelona. El Barça disputa el seu partit de Copa del Rei contra el València CF a Mestalla.

Programació del dijous 6 de febrer

La Corpo ha apostat per una pel·lícula. Joan Pera i Roger Pera seran els protagonistes de la nit. Pare i fill interpreten 'La Metralla'.

"El Metralla" és una pel·lícula per a televisió dirigida per Jordi Roigé i estrenada el 2021. Basada en l'obra teatral "Paco, el metralla" de Joan Pera, la cinta està protagonitzada per Joan Pera i el seu fill, Roger Pera, juntament amb Cristina Brondo i Mercè Pons.

La trama se centra en la relació entre un sacerdot i un milicià del POUM que, durant la Guerra Civil Espanyola, es veuen obligats a compartir amagatall a les golfes d'una casa al centre de Barcelona. Al llarg de la seva convivència, ambdós personatges, inicialment oposats ideològicament, desenvolupen una amistat que reflecteix la complexitat humana en temps de conflicte.

| Google

La pel·lícula va ser una coproducció de TV3 i La Drecera Produccions, i es va rodar en diverses localitzacions, inclòs Cerdanyola i el barri de Ciutat Vella a Barcelona. "El Metralla" va ser nominada a Millor Pel·lícula per a Televisió als Premis Gaudí de 2022.

Joan Pera, en una entrevista, va destacar que la pel·lícula demostra com la vida és un esforç de convivència i com l'amistat pot sorgir fins i tot en les circumstàncies més adverses. "El Metralla" està disponible a la plataforma TV3 a la Carta per a aquells interessats a explorar aquesta reflexió sobre la convivència i la humanitat en temps de guerra.