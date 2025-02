TV3 cancela Polonia y Joan Pera y Roger Pera son los sustitutos

Polònia lleva 20 años en antena y es uno de los productos consolidados de TV3. El humor y la sátira política de Toni Soler entretiene a los catalanes todas las noches de los jueves desde hace dos décadas. Por el programa han pasado decenas de actores y actrices, que han interpretado a los políticos y periodistas de la época. José Luís Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Artur Mas, Josep Antoni Duran Lleida, Josep Lluis Carod Rovira, José Montilla...

También políticos más recientes (o no tanto) como Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso... Periodistas y caras conocidas de TV3 como Toni Cruanyes, Raquel Sans, Tomàs Molina... La lista es larga y no termina aquí.

Los datos de audiencia avalan el producto. No obstante, TV3 ha decidido que no habrá emisión el jueves 6 de febrero. Los motivos son estratégicos. Alguien podría pensar que la Televisió de Catalunya cancela el programa, pero no. No os asustéis. El causante tiene nombre y apellidos. Futbol Club Barcelona. El Barça disputa su partido de Copa del Rey contra el Valencia CF en Mestalla.

Programación del jueves 6 de febrero

La Corpo ha apostado por una película. Joan Pera y Roger Pera serán los protagonistas de la noche. Padre e hijo interpretan 'La Metralla'.

"El Metralla" es una película para televisión dirigida por Jordi Roigé y estrenada en 2021. Basada en la obra teatral "Paco, el metralla" de Joan Pera, la cinta está protagonizada por Joan Pera y su hijo, Roger Pera, junto a Cristina Brondo y Mercè Pons.

La trama se centra en la relación entre un sacerdote y un miliciano del POUM que, durante la Guerra Civil Española, se ven obligados a compartir escondite en el desván de una casa en el centro de Barcelona. A lo largo de su convivencia, ambos personajes, inicialmente opuestos ideológicamente, desarrollan una amistad que refleja la complejidad humana en tiempos de conflicto.

La película fue una coproducción de TV3 y La Drecera Produccions, y se rodó en diversas localizaciones, incluyendo Cerdanyola y el barrio de Ciutat Vella en Barcelona. "El Metralla" fue nominada a Mejor Película para Televisión en los Premios Gaudí de 2022.

Joan Pera, en una entrevista, destacó que la película demuestra cómo la vida es un esfuerzo de convivencia y cómo la amistad puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. "El Metralla" está disponible en la plataforma TV3 a la Carta para aquellos interesados en explorar esta reflexión sobre la convivencia y la humanidad en tiempos de guerra.