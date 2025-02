Màxima preocupació en l'entorn de Letícia Ortiz per un problema de salut

per Sergi Guillén

La figura de Letícia Ortiz ha estat, des de la seva incorporació a la Família Reial, un objecte de debat públic i focus de tot tipus de controvèrsies. Des dels temps en què treballava com a periodista i presentadora d'informatius, s'apuntava que la seva tenacitat la portava a plantejar-se desafiaments impensables per altres.

No obstant això, aquest mateix esforç i alta exigència semblen haver-la col·locat, segons diverses fonts de la monarquia espanyola, en una situació delicada pel que fa a la seva salut mental. Tant és així que diversos mitjans, entre ells la revista portuguesa Lux, han alertat sobre "la pitjor fase" de la seva vida, amb acusades crisis d'ansietat i estrès.

Uns rumors cada vegada més estesos

D'acord amb els testimonis propers a la Reina, el principal suport que està rebent prové del seu nucli més íntim: la seva mare, Paloma Rocasolano, i el seu pare, Jesús Ortiz. Aquestes dues figures, que sempre l'han protegit en els pitjors tràngols de la seva trajectòria, han intensificat la presència en la vida quotidiana de Letícia.

Des que els rumors i les humiliacions públiques s'han tornat molt constants; i és que, a més dels antics conflictes relacionats amb la seva integració a la monarquia. Quan va haver de lidiar amb el rebuig de bona part de la família, especialment de Juan Carlos I i de la reina Sofia. Letícia afronta ara un cop emocional després de la publicació d'una suposada infidelitat en la seva vida conjugal, notícia desfermada per Jaime del Burgo.

D'aquella primera etapa posterior al seu matrimoni amb el Rei Felip VI, es recorda la primesa que va atreure els focus de la premsa espanyola i dels experts en salut. Els seus afins atribuïen aquest estat a l'estrès i els múltiples canvis personals que estava experimentant. Llavors la Reina Letizia es va veure en el punt de mira: Com d'exigent podia ser la vida a la cort perquè la salut de Letícia es veiés tan compromesa?

Una possible recaiguda en la seva estabilitat emocional

Amb els anys, la situació va semblar estabilitzar-se, però en els últims mesos s'hauria recruat. Juntament amb les polèmiques notícies sobre la seva crisi matrimonial, es troba l'absència de les seves filles: Leonor, embarcada en els estudis durant mig any, i Sofia, immersa en completar batxillerat. Per a Letícia, que sempre ha manifestat devoció per les seves filles, aquesta situació es tradueix en sentiments de solitud i aclaparament.

A més, l'escenari de tensions amb alguns membres de la Família Borbó s'ha mantingut en un pla baix, però sense resoldre's del tot. D'altra banda, la premsa internacional indica que la Reina s'hauria vist obligada a sol·licitar tractaments mèdics i psicològics per contenir una ansietat que amenaça amb desbordar les seves rutines diàries.

De manera molt privada, Paloma Rocasolano i Jesús Ortiz han fet pinya amb Letícia. Conscients de la rellevància institucional de la seva filla, s'ocupen d'acompanyar-la amb els millors professionals de la salut i de garantir-li un ambient tranquil. Així mateix, també han bolcat la seva atenció en Carla Vigo, neboda de Letícia que pateix els seus propis desordres emocionals.

El cas de la Reina mostra que, darrere de la imatge pública que projecta en cada acte oficial, existeix una realitat personal. On la pressió i els conflictes interns poden traduir-se en malalties psiquiàtriques com l'ansietat crònica. De moment, ella continua amb els seus compromisos amb la dignitat i el posat que la caracteritzen.

Però la confirmació que els seus pares estan reforçant el seu suport evidencia la preocupació que regna a la Zarzuela. El benestar de Letícia se situa avui al centre de l'atenció de la seva família propera, mentre els focus mediàtics especulen sobre el rumb que prendran els esdeveniments.