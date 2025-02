El truc de María Nicolau per a les carxofes a la brasa

T'apassionen les carxofes? Si la resposta és sí, t'interessarà conèixer el truc que proposa la cuinera Maria Nicolau per preparar-les a la brasa d'una manera senzilla i deliciosa. El seu consell, compartit recentment a Twitter, consisteix a no afegir-los cap amaniment previ, sinó aprofitar al màxim la cocció i realçar el seu sabor natural.

Per començar, renta bé les carxofes i col·loca-les sobre les brases, girant-les amb freqüència perquè es coguin de manera uniforme. Aquest pas és clau perquè les fulles més externes es torrin lleugerament i el cor quedi tendre.

| TV3, XCatalunya

Un cop llestes, retira-les del foc i serveix-les. A l'hora de menjar-les, separa cada fulla i mulla la part més tendra en un recipient amb oli d'oliva i sal. D'aquesta manera, cada mos queda ben amanit en el moment exacte de gaudir-lo. A més, és molt més fàcil controlar la quantitat d'amaniment que desitges en cada fulla.

En resum, el truc de Maria Nicolau per a les carxofes a la brasa es basa a cuinar sense adob previ. Aprofita el sabor natural de la carxofa. Gira les carxofes freqüentment: per a una cocció uniforme. Humiteja en oli i sal al menjar: així cada fulla queda amanida al gust. Prova-ho en la teva pròxima barbacoa i gaudeix d'unes carxofes saboroses i perfectament cuinades.

Maria Nicolau i les seves experiències literàries

La cuinera catalana Maria Nicolau compta amb un llibre destacat, publicat originalment en català sota el títol “Cuina! o barbàrie” i també disponible en castellà com “Cocina! o barbarie”. Aquesta obra es va llançar el 2022 sota el segell de l'editorial Ara Llibres en la seva versió catalana.

| 3Cat, Juan Moyano, XCatalunya

Es tracta d'un llibre que combina reflexions sobre la importància de cuinar a casa amb explicacions pràctiques i tècniques culinàries fonamentals. Amb un to proper i didàctic, Nicolau guia el lector per enfrontar-se a la cuina de manera senzilla, econòmica i sostenible.

També té 'Cremo'. És la història d'una noia normal i corrent que un bon dia decideix deixar-ho tot per aprendre un ofici del qual no sap res i llançar-se cap a una aventura per escoles d'hostaleria peculiars, restaurants insòlits, hotels i pastisseries de tot tipus i condició, mentre el país és sacsejat per la revolta gastronòmica del segle.