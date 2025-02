'Com si fos ahir' del 12 de febrer: Sorpresa de la Isabel a la Marta i el Salva

El dimecres 12 de febrer de 2025, Com si fos ahir presenta un capítol on diversos personatges s’enfronten a decisions i confessions que poden moure moltes coses. D’entrada, la Naiara reconeix per fi que s’està penjant del Karim. Després de diversos dies de complicitats i gestos, la jove comença a admetre que el seu interès per ell va més enllà d’una simple amistat.

El primer pas per assumir-ho és confiar-li aquest sentiment al seu germà, que de seguida li aconsella que sigui valenta i expressi el que sent. Veient la determinació que la Naiara sol tenir en altres aspectes de la vida, no resulta estrany pensar que pugui armar-se de coratge per parlar-ne directament amb el Karim.

El Lluís acaba demanant disculpes a l'Eva

En una segona trama, la situació del Lluís també evoluciona. Després d’uns dies en què ha reclamat intensament l’atenció de l’Eva, apareix al gimnàs amb la intenció de veure-la. No obstant això, qui es creua primer en el seu camí és l’Andreu, que li demana directament que no sigui tan insistent. L’Andreu coneix de sobres la bondat de l’Eva i tem que el Lluís s’aprofiti de la seva compassió per obtenir un suport constant.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

Aquest toc d’atenció fa que el Lluís prengui consciència de fins a quin punt la seva actitud pot ser invasiva. Finalment, troba l’Eva per disculpar-se i, en un gest d’honestedat, li admet que se sent molt sol. A més, l’Eva té problemes amb el Marcel. El noi està fart que li encomani tasques que no li pertoquen. Després de parlar amb el Salvatore s’ha empoderat i vol fer valer que ell és de la família.

Proposta de la Isabel a la Marta i el Salva

Mentrestant, la Isabel i el Joel també protagonitzen un gir que millora el clima familiar. Després d’un temps de tensions amb la Marta i el Salva, la Isabel accepta que el noi vegi la parella cada quinze dies.

Aquesta decisió pretén conciliar la voluntat de la mare de mantenir un control sobre la vida del Joel amb la necessitat del noi de seguir tenint contacte amb dues persones que han estat essencials en la seva formació. A més, la Isabel aprofita el moment per agrair que el Quique ajudés el Joel a entendre millor l’assignatura de Biologia.

| Instagram, TV3

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 12 de febrer de 2025?

Aquest episodi de “Com si fos ahir”començarà, a les quatre i un minut de la tarda, amb una durada de 37 minuts. Es podrà veure en directe a TV3 i també a la plataforma 3cat.