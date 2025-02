Indignació a les xarxes per la monetització d'Anabel Pantoja d'un tema molt polèmic

Les últimes setmanes han portat Anabel Pantoja de nou al centre de l'huracà mediàtic. Després del dur episodi hospitalari que va viure amb la seva filla, la col·laboradora semblava estar allunyant-se de l'escena pública. No obstant això, les seves últimes publicacions a xarxes han generat una controvèrsia que no tots esperaven.

En lloc de limitar-se a agrair el suport rebut, Anabel va decidir compartir un extens àlbum de fotos que retrata el seu pas per l'hospital. Des d'imatges de passadissos i menjars fins a emotives instantànies d'espelmes enceses, tot va ser retratat amb detall. El gest en si no seria problema, si no fos perquè molts usuaris ho consideren una forma de capitalitzar un moment tan sensible.

De nou torna a desencadenar la polèmica

No és la primera vegada que la neboda d'Isabel Pantoja recorre a mostrar retalls de la seva vida més íntima. En aquest cas, el centre de la polèmica rau en l'exposició de la salut de la petita i la forma que s'han presentat aquests moments. Alguns consideren legítim el seu desig d'explicar la situació, però gran part de l'opinió pública parla de “monetització” i “afany publicitari”.

| Instagram

El punt àlgid es va donar quan, a més de pujar les imatges al seu perfil, Anabel va col·locar etiquetes de marques. I mencions que, segons alguns, buscaven destacar el rol de certs productes o serveis en el seu dia a dia hospitalari. Aquest detall va provocar reaccions trobades; mentre uns veuen una forma d'agrair suports, altres titllen l'actitud d'oportunista.

Cal recordar que, alhora, segueix oberta una investigació per presumpte maltractament que afecta Anabel i la seva parella, David Rodríguez. La influencer insisteix que es centrarà a protegir la seva filla per sobre de tot. No obstant això, la publicació de material gràfic tan delicat s'interpreta per alguns com un pas en fals que podria perjudicar-la.

Llança un missatge a xarxes

En el seu missatge, Pantoja va esmentar l'ajuda de familiars i amics, destacant la seva mare Merchi i part del seu cercle més proper. També va lloar la dedicació de l'equip mèdic i de neteja de l'hospital, a qui va agrair la proximitat en moments de màxima angoixa. Tot i així, part de l'audiència creu que s'està intentant maquillar una realitat molt més complexa.

En relació amb la polèmica, alguns rostres televisius han sortit en la seva defensa, al·legant que cadascú gestiona el dolor com pot. Altres, però, li retreuen voler atreure públic i beneficis amb un tema tan delicat com la salut de la seva filla. D'aquí l'etiqueta de “monetització” que s'ha estès en fòrums i plataformes digitals.

L'absència de referències a certes persones en el text —com a la seva parella— també ha cridat l'atenció. Els espectadors creuen que, amb aquesta estratègia, Anabel pretén centrar el focus en la seva vivència, ometent qualsevol al·lusió directa a la investigació en curs. Per ara, la col·laboradora guarda silenci davant els retrets, limitant-se a respondre amb amables agraïments.

No se sap fins a quin punt aquesta controvèrsia afectarà Anabel Pantoja a llarg termini. Queda clar, això sí, que els seguidors es mouen entre el suport incondicional i la crítica oberta. Quan la maternitat, la salut i l'ull mediàtic xoquen de front, la línia entre compartir i explotar pot tornar-se molt difusa.