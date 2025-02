La festa d'aniversari d'Helena Garcia Melero: Amb Pilar Rahola i un convidat bomba

Sens dubte, Helena Garcia Melero és una de les periodistes estrella de TV3. És una de les cares conegudes de la Televisió de Catalunya i, podríem afirmar sense equivocar-nos, més estimades. Melero és en antena des dels inicis. I és un tot terreny. Ha passat pels informatius al costat de Carles Francino, però també ha liderat programes d'entreteniment i d'actualitat informativa com 'Els Matins' o l'actual 'Tot es Mou'.

En un altre registre, Pilar Rahola, és una altra cara coneguda a TV3, encara que les seves aparicions s'han vist reduïdes en els últims anys per motius que tothom coneix i que no cal explicar en una notícia d'entreteniment. Rahola manté una excel·lent amistat amb Helena Garcia Melero. De fet, l'exdiputada i escriptora participava sovint com a tertuliana en el programa de Melero i també comparteixen dies d'estiu a Cadaqués.

| ACN

Helena Garcia Melero no envelleix

Té 57 anys i està espectacular. Tots els que s'atreveixen a aparèixer en una foto al seu costat, surten perdent. Alta, estil i ullassos. Pilar Rahola ha publicat una imatge al seu compte d'Instagram en la qual apareixen quatre amigues molt unides. Era una nit d'estiu. Si la foto correspon al seu aniversari, els comptes no fallen: 19 de setembre.

Pilar Rahola, l'advocada Montserrat Pinyol, la promotora musical Gemma Recoder i Helena Garcia Melero. Montserrat Pinyol és la dona de Fede Sardà i, per tant, una de les persones més influents del món de la música a Catalunya. Amb la retirada del seu marit, ara és la directora de Luz de Gas, la prestigiosa sala de festes al carrer Muntaner de Barcelona.

El que probablement hi seria, almenys indirectament, és l'actor Bruno Oro, que és un altre habitual de Cadaqués. De fet, l'artista s'ha pronunciat a favor de mantenir el bar Boia, igual que tots els presents a la foto i tots els assidus de Cadaqués.

| 3Cat, XCatalunya

Tanca el Bar Boia... per sempre, o no?

El passat mes de gener va tancar el llegendari Bar Boia de Cadaqués, un establiment amb prop de vuit dècades d'història que va marcar la vida social i cultural del municipi i de tota la Costa Brava. La mesura respon al compliment estricte de la Llei de Costes i la denegació de la pròrroga de la concessió en la qual operava el local, situat a la Platja Gran. El desenllaç deixa 26 treballadors sense feina i tota una comunitat afectada per la pèrdua d'un dels seus grans referents.

El Boia, inaugurat a mitjans del segle passat i convertit amb els anys en un símbol de Cadaqués, estava en mans de la família Vehí. Pere Vehí, figura molt estimada i respectada al poble, va saber transmetre la seva passió per la gastronomia i la història al seu fill, Manel Vehí, responsable de preparar alguns dels còctels més premiats de la Costa Brava.

“Ha estat un cop emocional per a tots, però sobretot per a Manel i per a la gent que treballava amb nosaltres”, lamenta Pere Vehí. Encara que reconeix que el moment és dur, prefereix no deixar-se portar per la tristesa: “Com diem a Cadaqués, pleguem veles —repleguem veles— i esperem que el futur porti noves oportunitats”.

La fama del Boia transcendia l'entorn més proper. Per les seves taules i terrassa, amb vistes úniques al Mediterrani, van passar personatges de la talla de Salvador Dalí, Josep Vicenç Foix, Josep Pla, Ronnie Wood (membre dels Rolling Stones) i l'artista Richard Hamilton, entre altres figures. El seu atractiu no només residia en la localització privilegiada, sinó també en l'autèntica hospitalitat de la família Vehí, que, segons recorden els veïns, es va fer encara més evident durant la pandèmia.