La princesa Leonor de Borbó, hereva al tron d'Espanya, ha estat al centre d'atenció mediàtica durant la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Aquest viatge, que forma part de la seva formació militar, ha generat diverses notícies que han capturat l'interès públic. No obstant això, una recent revelació ha sorprès a molts: l'existència d'un tatuatge a l'esquena de la princesa, visible en unes fotografies preses durant una jornada de descans a l'Uruguai.

Les polèmiques fotos

Durant una escala a Uruguai, la princesa Leonor va aprofitar un dia de descans per gaudir de la platja juntament amb alguns companys. En aquest context, es van prendre fotografies en què se la veu en biquini, i en una d'elles s'aprecia un petit tatuatge a la seva esquena. Aquest detall ha generat enrenou, ja que és la primera vegada que es té constància que l'hereva al tron llueix un tatuatge.

La Casa Reial ha mantingut una postura discreta al respecte, evitant fer comentaris oficials sobre les imatges i el tatuatge de la princesa. No obstant això, fonts properes a la família reial han indicat que aquest tipus de situacions són considerades assumptes privats i no se solen comentar públicament.

La revelació del tatuatge ha suscitat diverses reaccions en l'opinió pública i en els mitjans de comunicació. Mentre alguns consideren que és una mostra de la personalitat i modernitat de la princesa, altres qüestionen si és apropiat per a algú en la seva posició.

En xarxes socials, les opinions també estan dividides, amb debats sobre la imatge que ha de projectar la futura reina d'Espanya.

És important destacar que la presència de tatuatges en membres de la reialesa no és quelcom inèdit. Per exemple, el rei emèrit Joan Carles I porta un tatuatge d'una àncora, encara que mai l'ha mostrat públicament. Així mateix, Victoria Federica, filla de la infanta Elena, ha exhibit diversos tatuatges en les seves aparicions públiques.

Quant a les fotografies en si, s'ha especulat sobre la seva possible censura o retenció per evitar la seva difusió massiva. Alguns mitjans suggereixen que la Casa Reial podria haver intervingut per impedir la publicació de les imatges, encara que no hi ha confirmació oficial al respecte. En les fotos del centre comercial sí que hi ha hagut intervenció directa. L'instigadora: Letícia Ortiz. Una vegada més.