Indirecta brutal de Maria Nicolau a Karlos Arguiñano: 'Surt a la tele mig...'

María Nicolau i Karlos Arguiñano són dos referents culinaris, cadascun en el seu propi estil i context. D'una banda, María Nicolau és una xef catalana que destaca per la seva aposta per una cuina senzilla, honesta i connectada a la tradició. Nicolau reivindica receptes clàssiques amb ingredients locals, donant-li una volta contemporània que acosta el patrimoni gastronòmic a noves generacions.

El seu estil únic l'ha convertida en una figura mediàtica, especialment a Catalunya, gràcies a la seva capacitat per transmetre passió per la gastronomia autèntica. D'altra banda, Karlos Arguiñano és probablement el cuiner més mediàtic d'Espanya, conegut especialment per la seva llarga trajectòria televisiva. El seu estil és accessible, proper i ple d'humor, cosa que l'ha convertit en una figura estimada per diverses generacions.

Tots dos comparteixen la filosofia que cuinar no és només preparar menjar, sinó també mantenir vives les arrels culturals. No obstant, aquesta vegada, en una entrevista a la televisió pública catalana, María Nicolau ha deixat un 'recadito' que farà reflexionar segur al cuiner basc.

La indirecta molt directa de Nicolau

María Nicolau no té pèls a la llengua i ho ha tornat a demostrar en una recent entrevista al programa de TV3, APM?, conduït pel periodista Joel Díaz. Durant la conversa, va parlar de diversos temes, però una de les seves frases més comentades va ser la seva opinió sobre Karlos Arguiñano.

Nicolau va deixar anar sense embuts: "Jo no mamo com ell... De tant en tant, surt a la tele mig piripi", una afirmació que ha generat enrenou, ja que ha donat a entendre que el cuiner treballava sota els efectes de l'alcohol. Nicolau, que col·labora al programa Tot es mou amb Helena Garcia Melero, és coneguda pel seu estil sense filtres.

En l'entrevista, també va parlar sobre el poder polític de la cuina, afirmant que "tot és un acte polític i cuinar també". Per a ella, l'elecció dels ingredients no és una cosa innocent: "Quan compres un ingredient, estàs eliminant intermediaris com el repartidor de Glovo o els envasos de plàstic". La seva visió de la cuina com a "arma antifeixista" també ha donat molt de què parlar.

LA TELEVISIÓ ÉS CULTURA amb en Joel Díaz i la Maria Nicolau (VERSIÓ AMPLIADA) 🎞

Parla d'altres temes delicats

Un altre dels temes que va abordar va ser el vegetarianisme; va qüestionar el concepte de "dret" a menjar animals amb una comparació: "El lleó té dret a menjar-se la gasela?". Va afirmar que respecta les eleccions de cadascú, però va criticar el que considera una "moralització" del tema. La seva opinió va generar reaccions dividides, amb alguns donant-li suport i altres criticant-la durament a les xarxes.

Així doncs, María Nicolau es reafirma com una de les veus més contundents i sinceres de la gastronomia actual. Sense por a desafiar el que està establert i llançar indirectes que donen de què parlar.