El nou programa de Gerard Romero a TV3: Gerard Piqué i Clara Chia al mig de tot

Fa mesos que s'especulava amb un gran fitxatge a TV3, i sembla que molts es van quedar amb la intriga. Gerard Romero, figura destacada en el periodisme esportiu i streamer conegut, ha fet el salt definitiu. TV3 ha tancat un acord per confiar-li un programa setmanal en prime time. Però el més cridaner no és només el canvi de canal: el primer convidat serà ni més ni menys que Gerard Piqué, acompanyat de Clara Chía. Aquesta aposta promet ser una de les estrenes més comentades de l'any

El que realment passarà

Segons alguns mitjans com EN Blau, la CCMA ha descartat deixar Romero en un simple espai d'Esport3: s'emetrà a TV3, els dijous a les 23:00 després de Polònia, en format “fals directe”. El material s'enregistrarà unes hores abans, però es manté la frescor del directe, al Teatre Victòria, un espai amb públic molt diferent dels platós habituals.

El concepte és un híbrid entre late‑night i show esportiu. Hi haurà entrevistes amb personatges com Estopa o Iniesta, actuacions musicals i banda. Tot conduït amb el caràcter informal de Romero, que vol trencar motlles i apropar l'audiència jove a un estil més “streamer”: festiu, passional, sense fre.

| TV3

Primeres reaccions de l'audiència

Des de TV3 no han emès un comunicat formal, però el moviment s'interpreta com una renovació ambiciosa. Fonts internes ho descriuen com un impuls fresc per connectar amb espectadors que no segueixen els formats tradicionals. A les xarxes, ja s'ha vist entusiasme:

Un usuari a X va afirmar: “Gerard Romero com a showman a TV3 és just el que necessitaven per refrescar la nit de dijous”. Un altre recalcava: “Entrevistes des d'un teatre: aquest context donarà una altra dimensió al format”

Per què aquest programa serà diferent?

TV3 ha apostat pel format de “fals directe” abans: Col·lapse i Nexes segueixen aquest mètode amb bons resultats. Ara, traslladar aquesta mecànica a un show d'entreteniment suposa un risc controlat: es garanteix un estil informal, proper, però sense perdre nivell i qualitat.

| Twitter

A més, l'element clau: Gerard Piqué i Clara Chía no són convidats a l'ús. La parella ha desmentit crisis recents i es parla d'aproximacions familiars després de sopars a la Cerdanya amb els seus pares, segons fonts de premsa del cor

L'enfocament no serà xafarderia sensacionalista, sinó conversa amb matisos personals, combinant esport i vincles familiars. Així, es cobreixen diversos fronts: la redempció del públic, el boom de l'audiència jove i un contingut més reflexiu i distret.

Gerard Romero: jove però amb experiència

Romero no és un nouvingut a l'entreteniment amb actors destacats. El seu pas per On és la pasta a la web de 3Cat ja va demostrar la seva capacitat per portar un format lleuger amb humor i ritme. L'experiència adquirida a RAC1 i Twitch l'avala per connectar amb nous públics

| Instagram

A més, TV3 ha reclutat figures joves i mediàtiques com Laura Escanes, Jordi Cruz o Sofia Coll. El fitxatge de Romero s'emmarca en aquesta estratègia de diversificació del contingut, apuntant a audiències més àmplies

TV3 2025/2026

La barreja d'espectacle, esport i continguts íntims converteix aquest projecte en un festeig mediàtic amb èxit assegurat. La cita del primer dijous després de Polònia, al Teatre Victòria, posa el llistó molt alt: aconseguirà trencar l'horari estel·lar de TV3? El programa de Gerard Romero promet. Molts ja estan esperant la seva emissió amb moltes ganes