'Com si fos ahir' del 6 de novembre: La jugada bruta del Marc al Marcel

Arribem a la meitat de setmana a ‘Com si fos ahir’. Al capítol del dimecres 6 de novembre no veurem res sobre la trama que més ha impactat aquests darrers dies: la de la mort de la tieta Matilde. Veurem, això sí, com n’evolucionen altres tres.

A la primera d’elles, la Marta i el Salva no entenen que el Joel vulgui veure el seu pare. La Marta en parla amb l’Ismael. No és la primera vegada que li intenta treure informació. Ell calla que juntament amb el Jess van anar a veure on treballa. També demanen una reunió amb l’assistent social, la Marina, que els fa entendre que és normal i que li han de donar suport. No ho veuen clar i fins i tot intenten alguna via legal per impedir-ho però no se’n surten.

Crisi Marcel-Korinna

Per altra banda, el Marcel i la Korinna tiren endavant el seu projecte. El Marcel li proposa fer servir altres mètodes més econòmics que la inseminació, però la noia no ho vol. Ella s’hi nega totalment malgrat que el Marcel li intenta explicar d’una manera força maldestre.

Per acabar-ho d’adobar, el Marc no vol que tinguin un fill. Boicotejarà el projecte, o almenys ho intentarà, dient a la Korinna que temps enrere el Marcel el va drogar i li va treure tots els diners per regalar-los a una protectora d’animals. Ella fa veure que ja ho sabia però després li retreu al Marcel. De moment el Marc se’n surt.

El Bolaños ho torna a intentar amb la Cèlia

Finalment, la Cèlia està fotuda per la discussió que va tenir amb el Quique. El Bolaños li torna a inflar el cap a la dona amb el tema del fill, però no se'n surt. El professor i escriptor ja fa temps que maniobra contra el Quique. No sabem quines són les seves veritables intencions. Només vol fer mal al Quique? O vol prendre-li la Cèlia?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 6 de novembre de 2024?

L’episodi de ‘Com si fos ahír’ d’aquest dimecres començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà gairebé quaranta minuts. Començarà després de l’espai culinari ‘Cuines’, on aprendrem a cuinar un carpaccio de peus de porc amb rostes i una amanida de préssec. Atents al plat amb peus de porc ja que és el menjar preferit d’en Marc Ribas.

Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma es podran mirar tots els capítols en diferit en qualsevol moment.