Guanya Trump: Les cares de funeral de García Ferreras i Toni Cruanyes a la Sexta i TV3

per Pol Nadal

Aquesta matinada, hora catalana, hem començat a conèixer els primers resultats de les eleccions als Estats Units. Després de la sortida de Joe Biden, Kamala Harris i Donald Trump s'enfrontaven en un duel més igualat que mai. Els sondejos pronostiquen un empat tècnic amb un lleuger avantatge del republicà i els pronòstics s'han complert. Trump ha guanyat als principals estats i ha aconseguit la victòria.

Donald Trump ha aconseguit 267 vots electorals, mentre que Kamala Harris ha aconseguit 224 vots electorals. El 51,2% davant el 47,4%. Un resultat que dissipa dubtes i que posa fi a setmanes de debat a tot el món, on periodistes dels mitjans de comunicació principals (públics i privats) analitzaven la situació política d'un país que no era el seu.

A casa, la Televisió de Catalunya, ha fet campanya pel partit demòcrata i per la candidata Kamala Harris. El fet de sempre comparar la política internacional amb la política nacional, ha fet que els principals professionals de TV3 fessin una anàlisi simple: Trump dreta i, per tant, dolent. Harris, socialdemòcrata i, per tant, bona.

| @toni_cruanyes

La corresponsal de TV3 als Estats Units, Lídia Heredia, ha estat una de les principals defensores de Kamala Harris. Igual que el presentador del Telenotícies Vespre, Toni Cruanyes, que a les seves cròniques s'interpretava un cert biaix cap a la candidata demòcrata. Les cares de desolació ho diuen tot. Una imatge val més que mil paraules.

El mateix ha passat als nostres veïns espanyols. A La Sexta, la televisió privada que més ha fet campanya a favor de Kamala Harris i en contra de Donald Trump, també ha expressat la seva frustració i tristesa amb un Antonio García Ferreras abatut.

Reaccions a xarxes socials

Les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar. Usuaris catalans han interpretat la victòria de Donald Trump en clau mundial i consideren que és una bona notícia contra el wokisme. Ho veuen com un primer pas perquè les principals potències del món prenguin la direcció correcta a l'hora d'acabar els problemes d'inseguretat.

Altres, els que segueixen la mateixa línia que Toni Cruanyes i García Ferreras, han lamentat la victòria trumpista i consideren que és una mala notícia per als Estats Units i per al món. Veurem que ens espera aquests propers quatre anys.