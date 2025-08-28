Toni Albà, estrella de l'11 de setembre a Ripoll: Tots els detalls

L’11 de setembre Ripoll tornarà a ser punt de trobada. El municipi celebra la Diada amb un programa que combina memòria, cultura i tradició. Enguany, el cartell destaca pel pes institucional i pel ressò popular. El Monestir de Sant Maria serà escenari del primer acte.
Com ja hem explicat a XCatalunya, a les onze del matí s’hi farà la glossa de la Diada, a càrrec del conegut actor i humorista Toni Albà. La seva presència ha despertat expectació i debat. La celebració inclou una ofrena floral d’institucions i entitats. El gest tindrà lloc a la tomba del Comte Guifré el Pilós, fundador de la nació catalana.
Una jornada amb pes històric i institucional
Després de l’ofrena hi haurà el parlament de cloenda. El farà Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll i Presidenta d'Aliança Catalana. El seu discurs posarà punt final a l’acte institucional d’aquest 11 de setembre.
Els actes comptaran amb acompanyament musical. El pianista ripollès Oriol Amaro interpretarà peces per donar solemnitat. L’ambient es completarà amb la conducció del periodista Agustí Mas, que guiarà els assistents.
Festa popular a la Plaça Abat Oliba
La jornada continuarà a partir del migdia a la plaça Abat Oliba. A les dotze hi haurà ballada dels gegants de Ripoll, una de les tradicions més estimades pels veïns. La festa manté viu l’esperit popular.
També s’hi farà una audició de sardanes. La cobla Tres Vents posarà música a l’acte, reforçant la connexió amb les arrels i la cultura pròpia. La plaça esdevindrà un punt de celebració col·lectiva.
Un 11 de setembre amb mirada local i nacional
Els actes de Ripoll mostren l’equilibri entre la dimensió nacional i la local. El record històric s’uneix amb la participació veïnal i l’orgull d’identitat. És una forma de viure la Diada des del territori. El programa busca implicar tothom, des de les institucions fins al poble. L’objectiu és mantenir viu el fil que uneix passat i present.
El comentari de Sílvia Orriols sobre Toni Albà
La batllessa de Ripoll ha anunciat l’acte a les xarxes. En un tuit, Sílvia Orriols ha destacat la participació de Toni Albà. Amb to irònic, ha preguntat al govern d’Aragó si “guarden lloc”. Aquest comentari arriba enmig de la polèmica que envolta l’humorista. El govern d’Aragó l’ha denunciat per unes declaracions sobre la mort de Javier Lambán.
Albà ha defensat la seva llibertat d’expressió i ha qualificat la denúncia de prevaricació. Segons ha explicat a SER Catalunya, ell pot “alegrar-se del que vulgui”. Considera que l’acusació respon a motius polítics i que és un atac directe a les veus crítiques amb l’Estat. La polèmica ha tingut ressò a mitjans catalans i espanyols.
Albà afirma que ja havia estat objecte de querelles prèvies que van ser arxivades. El fet que sigui ell qui glossi la Diada a Ripoll afegeix interès. El comentari de Sílvia Orriols, amb referència al govern aragonès, no ha passat desapercebut. El seu missatge reflecteix la voluntat de donar protagonisme a Ripoll l’11 de setembre.