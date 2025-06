Albert Adrià celebra un gran èxit professional que situa Catalunya al mapa

per Joan Grimal

Barcelona suma un nou motiu d'orgull gastronòmic: el restaurant Enigma, la proposta personal del reconegut xef Albert Adrià, ha debutat en el rànquing exclusiu de The World’s 50 Best Restaurants 2025. En la cerimònia celebrada a Torí, l'establiment barceloní va ser distingit amb la posició número 34 del món.

Aquest reconeixement marca una fita en la trajectòria d'Enigma, que l'any passat ocupava la posició 59. El salt de 25 llocs evidencia el prestigi creixent del local i l'impacte que la seva proposta ha generat en el món culinari internacional. Es tracta, a més, de l'únic restaurant d'Albert Adrià actualment actiu a Catalunya.

Una proposta que barreja art, ciència i producte de temporada

Situat al barri de Sant Antoni de Barcelona, concretament al carrer Sepúlveda, Enigma no és un restaurant convencional. Dissenyat per l'innovador equip de RCR Arquitectes, l'espai transcendeix el merament culinari per convertir-se en una experiència sensorial completa.

Des del primer pas dins del local, el comensal és transportat a un univers de formes orgàniques, llums tènues i textures que desperten els sentits. El menú, que varia constantment en funció de la temporalitat dels productes, està compost per unes 25 elaboracions acuradament seleccionades.

Alguns plats romanen durant tot l'any, mentre que d'altres apareixen i desapareixen segons el cicle natural dels ingredients. Aquesta combinació de continuïtat i innovació dona lloc a una experiència única, fins i tot per a qui repeteix visita.

El llegat d'Albert Adrià, més vigent que mai

Amb una trajectòria de més de 40 anys als fogons, Albert Adrià ha sabut reinventar-se una vegada i una altra, consolidant-se com un dels xefs més creatius i transgressors del panorama mundial. Si bé la seva carrera va començar a l'ombra del seu germà Ferran a elBulli, Albert ha sabut construir el seu propi univers gastronòmic.

Adrià fa anys que explora els límits de la cuina des d'una perspectiva que combina art, ciència i emoció. A Enigma, tot aquest bagatge es tradueix en una proposta on cada mos és fruit d'una idea complexa, una tècnica precisa i un respecte absolut pel producte.

Barcelona al mapa gastronòmic mundial

L'entrada d'Enigma al rànquing 50Best no només reconeix el talent d'Albert Adrià i el seu equip, sinó que també referma el paper central de Barcelona a l'escena culinària global. La ciutat, que ja compta amb una constel·lació d'estrelles Michelin i restaurants d'avantguarda, suma així un nou estendard que atrau l'atenció de crítics, gourmets i turistes d'arreu del món.

Més enllà de l'espectacle gastronòmic, Enigma representa una aposta per l'autenticitat, per la cuina entesa com una forma de narrar el territori, les estacions i les emocions humanes.

Amb la seva ascensió meteòrica a la llista més influent del sector, el restaurant es consolida com un dels espais més desitjats per a qui busca una experiència culinària que va més enllà del plat. Enigma ja no és només una promesa: és una realitat consolidada al més alt de la gastronomia internacional.