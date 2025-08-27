Taylor Swift fa una confessió que el príncep Guillem no pot passar per alt

Taylor Swift ha tornat al seu perfil d'Instagram per fer una inesperada confessió personal. Missatge que, per a sorpresa de molts, no ha passat desapercebut pel príncep Guillem. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de pronunciar-se públicament al respecte.
Aquest dimarts, 26 d'agost, aquesta exitosa cantant nord-americana ha provocat un gran rebombori a les xarxes socials en anunciar el seu compromís amb el jugador de futbol americà Travis Kelce.
Per a l'ocasió, Taylor Swift i el seu futur marit han publicat un post conjunt als seus respectius perfils d'Instagram. En aquest podem veure una sèrie de fotografies en què les flors i el seu anell de compromís s'han convertit en els grans protagonistes.
Tanmateix, el que realment ha cridat l'atenció d'aquest carrusel fotogràfic ha estat la frase amb què han confirmat el seu imminent casament. “El teu professor d'anglès i el teu professor de gimnàs es casaran”, ha escrit aquesta parella mediàtica.
Com era d'esperar, les reaccions no s'han fet esperar. Tant és així que, en qüestió d'hores, diverses personalitats d'arreu del món han acudit a les xarxes socials per felicitar Taylor Swift i Travis Kelce. Però hi ha hagut una reacció que ha destacat per sobre de la resta: la del príncep Guillem.
El príncep Guillem reacciona públicament al compromís de Taylor Swift
No hi ha dubte que, entre les nombroses personalitats que han reaccionat amb un “m'agrada” a la notícia, destaca la del compte oficial del príncep Guillem i Kate Middleton.
I és que els prínceps de Gal·les no han volgut deixar passar l'ocasió per felicitar la parella per aquesta gran notícia. Un gest al qual també s'ha sumat la duquessa de Sussex, que ho ha fet des del seu perfil personal a Instagram.
No és d'estranyar que el príncep Guillem i la seva dona segueixin molt de prop tots els passos de Taylor Swift. I molt menys després de saber que el futur rei britànic és un gran admirador de la seva música.
El juny de 2024, l'hereu al tron va acudir juntament amb els seus fills grans, el príncep George i la princesa Charlotte, a un dels concerts de la cantant a Londres. En aquella ocasió, tots tres van tenir l'oportunitat de fer-se una selfie amb aquesta estrella del pop.
Per la seva banda, Meghan Markle també és una gran admiradora de Taylor Swift. Tant és així que va ser la primera a assistir a un dels seus concerts. La duquessa de Sussex va ser present en un espectacle celebrat al SoFi Stadium de Los Angeles durant la gira Eras.
Amb la seva presència, va reafirmar l'estreta relació que existeix entre alguns membres de la reialesa britànica i la intèrpret, que segueix sumant mostres de suport a nivell internacional.