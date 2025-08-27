Taylor Swift hace una confesión que el príncipe Guillermo no puede pasar por alto

Taylor Swift ha regresado a su perfil de Instagram para hacer una inesperada confesión personal. Mensaje que, para sorpresa de muchos, no ha pasado desapercibido para el príncipe Guillermo. Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de pronunciarse públicamente al respecto.

Este martes, 26 de agosto, esta exitosa cantante estadounidense ha provocado un gran revuelo en las redes sociales al anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

| Instagram, @taylorswift

Para la ocasión, Taylor Swift y su futuro marido han publicado un post conjunto en sus correspondientes perfiles de Instagram. En él podemos ver una serie de fotografías en las que las flores y su anillo de compromiso se han convertido en los grandes protagonistas.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de dicho carrusel fotográfico ha sido la frase con la que han confirmado su inminente boda. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, ha escrito esta mediática pareja.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho de rogar. Tanto es así que, en cuestión de horas, varias personalidades de todo el mundo han acudido a las redes sociales para felicitar a Taylor Swift y Travis Kelce. Pero ha habido una reacción que ha destacado por encima del resto: la del príncipe Guillermo.

El príncipe Guillermo reacciona públicamente al compromiso de Taylor Swift

No hay duda de que, entre las numerosas personalidades que han reaccionado con un “me gusta” a la noticia, destaca la de la cuenta oficial del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Y es que los príncipes de Gales no han querido dejar pasar la ocasión para felicitar a la pareja por esta gran noticia. Un gesto al que también se ha sumado la duquesa de Sussex, quien lo hizo desde su perfil personal en Instagram.

| Instagram, @taylorswift

No es de extrañar que el príncipe Guillermo y su mujer sigan muy de cerca todos los pasos de Taylor Swift. Y mucho menos después de saber que el futuro rey británico es un gran admirador de su música.

En junio de 2024, el heredero al trono acudió junto a sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, a uno de los conciertos de la cantante en Londres. En aquella ocasión, los tres tuvieron la oportunidad de tomarse una selfi con esta estrella del pop.

Por su parte, Meghan Markle también es una gran admiradora de Taylor Swift. Tanto es así que fue la primera en asistir a uno de sus conciertos. La duquesa de Sussex estuvo presente en un espectáculo celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante la gira Eras.

Con su presencia, reafirmó la estrecha relación que existe entre algunos miembros de la realeza británica y la intérprete, quien sigue sumando muestras de apoyo a nivel internacional.