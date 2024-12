Tatxo Benet se abre ante Ricard Ustrell: 'Tengo la sensación que he sido un padre...'

Tatxo Benet, una figura clave en el mundo de los medios de comunicación, estuvo como invitado en el programa Col·lapse de TV3. Bajo la conducción de Ricard Ustrell, el programa se caracteriza por su capacidad para crear espacios de conversación profunda y reflexiva. En esta ocasión, Benet ofreció un lado más personal, alejándose de su habitual perfil profesional. Durante la emisión, Benet reflexionó sobre su papel como padre, dejando entrever emociones y arrepentimientos.

En una conversación sincera con Ustrell, Tatxo Benet admitió que no se considera un buen padre. Aseguró que su intensa vida laboral y los constantes viajes lo han mantenido alejado de casa. “Tengo la sensación de que he sido un padre ausente”, confesó. En el vídeo se le puede ver emocionado al reconocer que, aunque intenta corregirlo, le pesa no haber estado más presente durante la infancia de sus hijos. “No he sido tan buen padre como me hubiera gustado ser”, añadió con un tono de autocrítica y vulnerabilidad​1.

Una trayectoria profesional impresionante

Tatxo Benet es una de las figuras más destacadas en el ámbito empresarial y mediático en Catalunya. Actualmente, es presidente y consejero delegado del Grupo Mediapro, una de las productoras audiovisuales más influyentes de Europa. Desde esta posición, ha liderado importantes proyectos relacionados con derechos audiovisuales deportivos, consolidando la presencia de Mediapro en mercados internacionales. Además, su capacidad para emprender lo ha llevado a diversificar su participación en múltiples sectores culturales y mediáticos.

Pero su carrera no se limita únicamente al mundo empresarial. Benet también es conocido por su implicación en la defensa de la libertad de expresión, demostrada a través de la adquisición y preservación de obras de arte censuradas. Su colección de arte censurado se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural. Esta pasión lo ha llevado a destacar también como mecenas del arte y defensor de la pluralidad artística.

| ACN

La otra cara de Tatxo Benet vista en Col·lapse

A pesar de su éxito profesional, Benet reconoció en Col·lapse que este nivel de compromiso laboral ha tenido un costo personal. Su reflexión sobre la paternidad resonó con muchos espectadores. Su sinceridad al admitir que intentaba corregir sus errores como padre mostró una faceta humana y cercana, muy distinta a la imagen del empresario exitoso.

Col·lapse, un espacio para el análisis personal y colectivo

El programa de Ricard Ustrell ha conseguido posicionarse como un espacio de referencia en la televisión catalana. En cada emisión, logra reunir a personalidades de diferentes ámbitos para abordar temas de interés social, político y cultural. La entrevista a Tatxo Benet es un ejemplo de cómo Col·lapse no solo explora los logros de sus invitados, sino que también ahonda en sus emociones y vivencias personales.

La participación de Tatxo Benet en el programa permitió al público conocer una cara menos conocida de este influyente empresario. Sus palabras dejaron una reflexión importante: el equilibrio entre la vida profesional y personal no siempre es fácil, pero reconocerlo es el primer paso para mejorar.