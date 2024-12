Màrius Serra al·lucina amb el que ha vist en un CAP

per Pol Nadal

Màrius Serra és conegut pels seus constants jocs de paraules. Els lectors de La Vanguardia el coneixeran pels mots encreuats. Els espectadors de TV3 per la seva participació a diferents programes. Sempre parlant de llengua. Tots recordem 'Divendres', presentat per Xavi Coral i Espartac Peran. Serra tenia una secció on visitava diferents pobles, a la recerca de paraules locals curioses.

El filòleg també va deixar clar que la paraula 'català' és 'a l'atac' si llegeix de dreta a esquerra. A l'atac va ser un lema que l'independentisme va repetir molt durant els mesos previs a la celebració del referèndum d'independència de l'1 d'octubre. Davant la repressió de l'Estat espanyol per evitar la votació, el lema de l'atac demanava fer un pas endavant per defensar el nostre poble.

Màrius Serra també ha comentat més d'una vegada sobre el 'Paraulògic'. El joc en què apareixen lletres (vocals i consonants) en un hexàgon i també hi ha una lletra al centre. Aquesta darrera s'ha d'utilitzar sempre i s'han de formar paraules. No és possible fer plurals, ni topònims ni noms propis de persones.

Imatge curiosa en un CAP

La imatge del dia ha aparegut a un CAP, a un centre d'atenció primària. El filòleg no revela on ha aparegut aquesta paraula, però sí que sabem que és en un CAP de Catalunya, perquè les instruccions són en català.

Des de fa temps i per garantir la intimitat, els professionals de la sanitat no criden els pacients pel seu nom. Els usuaris tenen un tiquet amb lletres i números (o només números, o només lletres) i, en principi, aquestes lletres no formen cap missatge amb significat.

El problema és que l'atzar és capritxós i Màrius Serra ha detectat que a les pantalles ha aparegut el codi: FCKME. L'abreviatura de "fuck me", que en anglès seria una cosa com "folla'm". La coincidència té gràcia, perquè a continuació el missatge és “podeu passar ”. El embarbussament del filòleg també té la seva gràcia: "En cap CAP cap qui cap en aquest CAP".

| ACN

Reaccions a xarxes socials

Els usuaris de la xarxa social X (antiga Twitter), seguidors de Màrius Serra, han contestat amb humor. "Tinc dos cognoms amb les inicials CA CA a la targeta sanitària. "Sóc CACA...". "En aquesta consulta què passa si passes?".