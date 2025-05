Surt a la llum la festa secreta de Sofia de Borbó a Gal·les

Als seus 18 anys acabats de complir, la infanta Sofia de Borbó ha protagonitzat una celebració que ha captat l'atenció de molts. Lluny dels actes institucionals que van marcar la majoria d'edat de la seva germana, la princesa Leonor, Sofia va optar per una festa íntima al seu internat a Gal·les, el UWC Atlantic College. Aquesta elecció reflecteix el seu desig de gaudir de la seva joventut en un entorn més relaxat i personal.

Una celebració nocturna a l'internat

La nit del 29 d'abril, les companyes de Sofia la van sorprendre a la seva habitació just a la mitjanit, entonant el "cumpleaños feliz" segons una tradició del col·legi. L'endemà, durant l'esmorzar, els estudiants van colpejar els seus coberts contra les taules abans de cantar novament, creant un ambient festiu i alegre.

Encara que la festa va ser descrita com "sorollosa", no es van reportar incidents ni comportaments inapropiats. La celebració es va mantenir dins dels límits permesos per l'internat, i no hi ha indicis que s'hagi infringit cap norma.

| Lecturas

Reaccions i context familiar

La Casa Reial va commemorar l'aniversari de Sofia publicant cinc retrats oficials i atorgant-li la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, la seva primera condecoració oficial. No obstant això, l'absència d'una celebració familiar presencial ha generat diverses interpretacions.

Alguns observadors assenyalen que, a diferència de la seva germana Leonor, qui va celebrar la seva majoria d'edat amb actes oficials i la presència dels seus pares, Sofia va passar el seu aniversari sense la companyia de la seva família. Aquesta diferència ha estat interpretada per alguns com un senyal de les diferents expectatives i rols assignats a cadascuna dins de la monarquia.

Un pas cap a la independència

La celebració de Sofia a Gal·les marca un moment significatiu en la seva transició cap a l'edat adulta. En triar una celebració íntima i envoltada de les seves companyes, la infanta demostra el seu desig de forjar el seu propi camí, equilibrant les seves responsabilitats reials amb una vida personal enriquidora.

| Casa Real, XCatalunya

Amb la seva graduació del Batxillerat Internacional programada per al 24 de maig, s'espera que Sofia torni a Espanya per celebrar amb la seva família i planificar els seus pròxims passos acadèmics. Encara que no s'han anunciat detalls sobre el seu futur educatiu, s'ha confirmat que no seguirà una formació militar com la seva germana, sinó que optarà per estudis universitaris, possiblement a l'estranger.

La infanta Sofia sembla estar preparada per assumir un paper més actiu dins de la monarquia, combinant les seves responsabilitats institucionals amb una vida personal plena i autònoma.