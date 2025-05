Ana Pelayo, nòvia de Gavi: El missatge que emociona el Barça

La derrota del FC Barcelona davant l'Inter de Milà en semifinals de la Champions League ha deixat una profunda empremta al vestidor blaugrana i entre els milions de culers que somiaven amb una final europea. El 4-3 al Giuseppe Meazza no només va ser cruel pel resultat, sinó per la forma en què es va produir.

Un dels jugadors que més ho va sentir va ser Gavi. Encara que no va ser titular, va entrar a la segona part i va viure de prop els moments més tensos i tristos del partit. Al final, amb el xiulet final de l'àrbitre, se'l va veure capcot, adolorit, impotent. Com molts dels seus companys, va acabar el partit amb els ulls vidriosos i la frustració dibuixada al rostre.

Un missatge amb ràbia i esperança

Gavi va decidir trencar el seu silenci a les xarxes socials. Ho va fer amb una publicació visceral, emotiva i amb cert desfogament. "És molt dur i més sabent com de prop estàvem, culers. No han volgut que arribem a aquesta final...", va escriure. Malgrat el desencant, el seu missatge també contenia una crida a la unitat, una declaració d'amor al club i un crit de lluita: "Estic segur que la guanyarem si estem tots junts".

| Canva

El text, escrit sense gairebé signes de puntuació, mostrava la intensitat amb què viu el futbol un jugador com ell, criat a La Masia i enamorat del seu escut. El post venia acompanyat d'una fotografia de la graderia culer a Milà, com a forma d'agraïment als que van viatjar per donar suport a l'equip.

Ana Pelayo: la seva companya incondicional

Poc després, qui també va voler mostrar el seu suport va ser la seva parella, Ana Pelayo. La jove sevillana va compartir una història a Instagram amb un missatge senzill però carregat d'afecte: "Orgullosa de tu per com sempre ho dones tot. De vegades el futbol no és just, però tu mai falles en entrega. Sempre amb tu, som-hi Barça!!!".

| F.C. Barcelona, Instagram, XCatalunya

Amb aquestes paraules, Ana es va sumar als milers de missatges que han volgut consolar el migcampista. El seu gest ha estat especialment valorat per l'afició, que ha vist en ella un suport sincer i una figura que es manté en un segon pla, però que apareix en els moments més crítics.

Una relació discreta però ferma

La relació entre Gavi i Ana Pelayo no és nova, encara que sí que s'ha mantingut amb una gran discreció. Gairebé no han publicat fotografies junts i eviten compartir detalls a les seves xarxes socials. No obstant això, en els últims mesos, han aparegut algunes imatges que els mostren durant un viatge a París o en moments privats.

Ana, graduada en criminologia, representa un pilar estable en la vida del jugador, qui als seus 20 anys ja ha viscut la pressió de ser titular al Barça i a la selecció espanyola. Ella ha estat present en partits clau, encara que no va poder estar a Milà per coincidir amb les festivitats de la seva terra.

Un clàssic per passar pàgina

El FC Barcelona no té temps per a lamentacions. Després de l'eliminació europea, l'equip ha de centrar-se en l'últim gran objectiu de la temporada: el Clàssic davant el Real Madrid. Un partit que, si bé ja no decidirà LaLiga, representa una oportunitat per recuperar l'ànim, reivindicar el grup i oferir una alegria a una afició ferida.

En els moments de derrota és quan més es veu el caràcter dels jugadors. Gavi ha mostrat valentia al parlar, humilitat al reconèixer errors i passió al seguir creient. Ana Pelayo, sense grans declaracions, ha sabut estar on es necessita: al costat. Perquè de vegades, una dedicatòria val més que mil titulars.